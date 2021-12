Covid : le variant omicron provoque l'annulation d'événements dans l'édition

Des manifestations littéraires maintenues, mais avec un changement de lieu — comme c’est le cas pour le salon du livre de Boulogne qui s’inaugure ce 6 décembre — aux événements privés qui s'évanouissent, la recrudescence de contaminations inquiète. Pour l’heure, le ministre de la Santé, Olivier Véran maintient son cap : la stratégie gouvernementale ne varie pas. « La dynamique de l’épidémie n’est pas bonne, les données montrent un taux d’incidence qui croît rapidement, et qui se traduit désormais par une hausse des hospitalisations », indiquait-il à Sud Ouest.

Et d’ajouter que, pour l’heure, les consignes demeuraient identiques : gestes barrières, port du masque et incitation maximale à la vaccination, pour les retardataires et la troisième dose pour les autres.

Prudence de mise

Aucune consigne n’a par ailleurs été communiquée aux organisateurs d’événements, qui jonglent avec une sécurité maximale, autant que faire se peut. Dans le cas de Boulogne, par exemple, les conférences restent à l’espace Landowski, quand les dédicaces ont été rapatriées à l’Hôtel de Ville, dans les salons d’honneur. Nettement plus grands. Rien d'annulé, donc, mais des mesures de prévention.

En revanche, concernant les soirées privées qu’avaient programmées les maisons d’édition, les annulations pleuvent : Bayard éditions vient de faire savoir que « [m]alheureusement, le contexte sanitaire actuel nous contraint à annuler [notre] événement ». Une soirée consacrée aux trente ans de la maison, et qui se retrouve emportée par la nécessité d’une prudence généralisée.

« Alors, que ce message soit l’occasion de vous remercier tous, chers autrices et auteurs, chers collègues nouveaux et anciens, chers libraires, chers partenaires et amis, pour tout le talent et l’engagement que vous mettez en œuvre pour aider nos lecteurs à lire et à vivre leur vie », poursuit l’éditeur.

Même programme pour une maison de poche qui reporte à 2022 un « bal de fin d’année », parce que les conditions sanitaires l’obligent.

Ou encore, la Société des Hôtels littéraires qui vient d’annuler la rencontre avec Jean-Yves Tadié, prévue ce 6 décembre au Swann. Ce dernier devait présenter son dernier ouvrage, Proust et la société : cela n’aura pas lieu « en raison de l’aggravation du contexte sanitaire ».

Sans parler, bien entendu, de la décision drastique prise par la Foire du livre de Bruxelles d'annuler son événement, qui pointe les restrictions actuelles et l’absence de visibilité dans trois mois. L’événement, qui devait intervenir en mars 2022 n’aura pas lieu, par souci de protéger la santé des exposants, auteurs, visiteurs, collaborateurs…

En librairie, les rencontres ne semblent pour l'instant pas encore souffrir de cette vague de suppression, mais l’on insiste de plus en plus sur les mesures sanitaires primordiales.

crédits photo : Fusion Medical Animation/Unsplash