L'intelligence artificielle et l'édition au coeur des Assises du livre numérique 2022

Comment l’intelligence artificielle peut-elle intervenir dans les différentes étapes de la chaîne du livre, de la traduction à la diffusion en passant par la fabrication ?

Sur une journée, acteurs du secteur, français et internationaux partageront leur vision sur les mutations en cours et à venir à l’occasion de conférences et d’ateliers thématiques. Invité inaugural : Tom Lebrun, juriste et doctorant à l’université de Laval (Canada), spécialiste en droit et intelligence anificielle, co-auteur du livre blanc L’intelligence artificielle dans le monde de l’édition.

Organisées par la commission Numérique du SNE avec le soutien de la Sofia et du CFC, les Assises du livre numérique réunissent chaque année plus de 400 professionnels du livre. Elles se tiendront en présentiel et seront également retransmises an direct sur Internet.

Les inscriptions seront ouvertes prochainement.

DOSSIER - L'intelligence artificielle au service du livre et de la lecture

crédit photo : PIOTR BENE/ Unsplash