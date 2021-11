Le livre, roi des achats à Noël, sur fond de croissance du marché jeunesse

Il est certain que Noël et sa magie jouent un rôle fondamental dans les ventes de l’ensemble du divertissement physique : en plus d’être une fête, en effet, Noël est un phénomène de divertissement qui joue également un rôle important dans les ventes et la consommation. Mais ce qui est encourageant, c’est que les livres sont le produit le plus acheté.

De plus en plus de livres achetés

En effet, l’augmentation des ventes de produits en novembre et décembre est de plus en plus portée par la croissance des livres, qui ont augmenté de +45 % au cours des cinq dernières années, comme signalé par Il Libraio. L’enquête a demandé quel était l’impact de la pandémie en Italie, en France et en Espagne et dans quelle mesure les livres ont affecté la consommation totale.

Voici la réponse : le poids des livres sur le total des achats de produits d’Entertainment est passé de 56,1 % en 2016 à 71,2 % en 2020. En particulier, dans le secteur jeunesse, les ventes entre novembre et décembre n’ont cessé d’augmenter au cours des cinq dernières années et ont généré en 2020 31,5 % du chiffre d’affaires total de l’année.

Le poids des livres jeunesse

En 2020, dans les trois pays analysés, un livre sur cinq vendu en moyenne était destiné aux enfants. Le poids de ce segment est d’environ 18 % pour l’Italie et la France et de près de 22 % pour l’Espagne.

En particulier, de 2016 à 2020, la valeur du marché du livre jeunesse a davantage augmenté en Italie (+20,4 %) qu’en Espagne (+7,0 %) et en France qui, malgré une légère baisse (-2,5 %), dispose d’un marché presque trois fois plus important que les deux autres pays considérés.

Noël devient également de plus en plus important en tant que cadre narratif : chaque année, une moyenne de 100 nouveaux titres sur le thème de Noël est publiée, pour un marché total de près de 1 300 références. Les ventes de livres sur le thème de Noël connaissent une croissance régulière avec une augmentation en 2020 de +106 % par rapport à 2016.

Des classiques anciens et nouveaux

Mais quels sont les livres jeunesse qui se vendent le mieux à Noël ? Ce sont les classiques hors droits (+64 %) tels que Le Petit Prince, Le Magicien d’Oz, Les Quatre Filles du Docteur March, et les nouveaux classiques (+55 %), tels que Harry Potter et Fifi Brindacier, dès 2018, qui garantissent une augmentation stable des ventes sur la période de Noël.

Enfin, il faut rappeler que par rapport à ces catégories, les ventes de livres cross média ont fortement augmenté depuis 2019, notamment grâce à l’entrée d’auteurs issus des nouveaux médias sociaux (YouTube) et de l’univers des jeux vidéo. En revanche, il existe peu de nouvelles séries, tant nationales qu’internationales, capables de revitaliser le secteur.

crédits photo : JOHNNY LAI, CC BY 2.0