Je suis né le 8 septembre 1831, de parents peu aisés.” Vie de Pierre Ribotel

Ce blues final du prisonnier contraste avec les pages où s’expriment la jubilation du voleur et l’allégresse de l’évadé… Ce décalage, et d’autres, ont amené Michel Glardon, sociologue et membre fondateur du Groupe Action Prison, à une réflexion sur l’éternel taulard.

Il raconte sa fascination pour les mémoires de Ribotel qui constituent aussi une merveilleuse évocation des campagnes vaudoise et fribourgeoise au milieu du siècle dernier. En voici une lecture inédite par Jacques Roman.

Né en 1948 en France, Jacques Roman s’installe en Suisse romande au début des années 1970. Comédien, metteur en scène, réalisateur, collaborateur et producteur à la Radio Suisse romande, pionnier des lectures publiques, il est aussi l’auteur d'une trentaine d’ouvrages dans des genres divers: prose et recueils poétiques, livres d’artistes, pièces de théâtre et œuvres radiophoniques. Il a publié en 2019 aux éditions d’en bas La même nuit, le même meurtre.

Vie criminelle de Pierre Ribotel de Léchelle (canton de Fribourg) dictée par lui-même à un compagnon d’infortune dans les prisons de Payerne en février 1851 suivi de L’éternel taulard par Michel Glardon, éditions d’en bas, 1991 .

Vie de Pierre Ribotel (extrait)

Je suis né le 8 septembre 1831, de parents peu aisés. On m’envoya à l’école à l’âge de 7 ans. Je m’y associai d’abord avec des polissons de mon âge avec lesquels je vagabondais, au lieu de fréquenter assidûment l’école.

Ce penchant à la paresse, m’entraîna naturellement au vol ; je m’appropriais souvent de petites choses qui ne m’appartenaient pas.

Un jour, j’allais rendre visite à mon parrain ; quoique absent de sa maison, j’y entrai cependant, car les portes étaient ouvertes ; en furetant par ci par là, j’aperçus une commode dans laquelle se trouvait beaucoup d’argent ; à cette vue, mes yeux furent éblouis ; je m’emparai d’une pièce de cinq batz, puis je partis. Ce fut là mon premier vol.

Il y avait, au village, une maison que je fréquentais, où il y avait des petits garçons de mon âge ; un moment me trouvant seul, j’ouvris la porte d’un buffet et y ayant vu de l’argent, j’y pris en deux fois une quarantaine de batz que je dépensai en gourmandises.

Pour aller à l’école, je passais dans un sentier, où se trouvait une remise de paysan. Un voisin avait pris une cheville de fer à cette remise et je fus accusé à tort de ce vol. Le propriétaire me déchira la moitié d’une oreille et le régent me fit souffrir beaucoup de mauvais traitements ; je songeai, dès ce moment, à me venger.

Un jour, j’allai mettre le feu à des étables à porcs qui étaient placées au milieu d’un pré. On me soupçonna d’abord d’en être l’auteur ; l’on me prit et l’on m’enferma, pour punition, dans l’étable où j’avais mis le feu, que, du reste, on était parvenu à éteindre : l’on m’y laissa deux heures de temps ; ensuite je fus conduit dans une maison du village et d’abord après aux prisons de Dompierre, par la gendarmerie ; là je subis un interrogatoire du président du tribunal. J’avais alors onze ans !

Je fus détenu trois semaines dans ces prisons, après quoi, on décida de me mener à Fribourg, dans le couvent des Ligoriens ; j’y fus conduit par la gendarmerie et retenu prisonnier, sans que mes parents puissent venir me voir.

Je dois le dire ici, à la honte des pères Ligoriens, les prisonniers qui travaillent dans les mines de Sibérie, ne sont pas traités, je crois, aussi durement que je l’étais dans ce couvent : l’on me surchargeait de leçons pour l’étude desquelles je n’avais que fort peu de temps. Vraiment, on n’aurait pas donné autant à un écolier de vingt ans.

