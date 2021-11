Jean-Marc Rochette - La bande dessinée au Collège de France 

Originaire de Grenoble, Jean-Marc Rochette se destinait au métier de guide de haute montagne. En 1976, après un grave accident, il devient auteur de bande dessinée. Il publie dans Actuel et l’Écho des savanes et lance la série Edmond le cochon avec Martin Veyron.

En 1984, dans la revue (À suivre), il crée avec Jacques Lob le premier tome de la série Le Transperceneige chez Casterman. Les années 2000 sont marquées par une veine plus humoristique, notamment Panique à Londres, Scandale à New York, Triomphe à Hollywood, avec René Pétillon chez Albin Michel.

En 2009, Jean-Marc Rochette s'installe à Berlin et se consacre, pendant sept ans, presque exclusivement à la peinture. L'adaptation cinématographique de Transperceneige (Snowpiercer), par le réalisateur coréen Bong Jon-ho en 2013, précède la publication finale de la série Terminus en 2015. Son autobiographie Ailefroide, avec Olivier Bocquet, paraît en 2018.

Installé depuis 2017 au cœur du massif des Écrins, Jean-Marc Rochette partage son temps entre la peinture, le dessin et l'écriture. Le Loup (2019) célèbre ce territoire et questionne les sujets qui lui sont chers : la haute montagne, l'écologie, la quête d'une harmonie entre l'homme et la nature. Après la monographie Vertiges parue aux éditions Daniel Maghen en 2019, il publie en 2020 aux éditions Paulsen un livre d'entretiens sur la peinture et le paysage avec le critique Fabrice Gabriel.

« La bande dessinée, qu’on en trouve l’origine dans l’art pariétal, la Biblia pauperum ou dans l’œuvre de Rodolphe Töpffer, n’a plus besoin qu’on la défende. Sa diffusion planétaire, son dialogue constant avec les lettres, la peinture, le cinéma, son extraordinaire pouvoir de narration et d’expression, enfin la richesse et la variété des talents créateurs qui la font vivre montrent sans appel, depuis longtemps déjà, qu’elle est un art majeur », a déclaré Thomas Römer, administrateur du Collège de France.

Gratuit et ouverts à tous, ces entretiens seront disponibles quelques jours après sur le site du Collège de France.

Crédit photo : an-Marc Rochette au festival Quai des Bulles 2015, Saint-Malo / CC BY-SA 4.0