Musicien, ancien ministre de la Culture : Gilberto Gil devient Immortel au Brésil

« Gilberto Gil traduit le dialogue entre la culture érudite et celle populaire », indique l’Académie dans un communiqué. « Il est le poète d’un Brésil profond et cosmopolite. Attentif à tous les appels et les demandes de notre peuple. Nous l’accueillons avec bonheur et joie », a indiqué Marco Lucchesi, président de l’ABL.

Accordéoniste à ses débuts, dans les années 50, Gilberto Gil fut inspiré par Luiz Gonzaga et la musique du nord-est du pays. Avec l’essor de la bossa nova, il délaissa l’instrument pour s’emparer d’une guitare classique, avant de passer à l’électrique.

Ses chansons dépeignent les harmonies d’un pays, introduisant des rythmiques de plus en plus personnelles et des éléments régionaux.

Dès 1963, il se lance avec Caetano Beloso dans un mouvement artistique — la tropicálita. Mais cette réunion d’artistes et de genres finit par mécontenter le gouvernement et la dictature ambiante. La liberté de création qui en résulte, trop grande, conduit certains des membres à l’exil.

Gilberto Gil partira à Londres, où il produira un album en portugais et anglais. Depuis, sa musicographie compte une soixantaine de disques et près de 4 millions d’exemplaires vendus.

Il fut également nommé en 2002 ministre de la Culture. Trois ans plus tôt, il fut nommé artiste de la paix par l’UNESCO — et reçu entre autres la légion d’honneur en France.

Son investiture devrait intervenir en mars prochain, après les vacances de l’Académie.

crédits photo Gilberto Gil © Flora Gil / Divulgação