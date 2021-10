Anna Todd (After) et Titeuf chez le même éditeur

Hugo Publishing, avec 14,26 millions € de chiffre d’affaires en 2020, représentait l’une des dernières maisons d’édition indépendantes. Suite au décès du fondateur, Hugues de Saint-Vincent, en mai 2018, la société avait prolongé le travail – affichant d’ailleurs une progression de près de 500.000 € en regard du CA de 2019, et le passage de 1,452 million à 2,812 millions € de bénéfices en 2020.

Complémentarité

Fondée en 2005, la maison s’est développée dans différents secteurs, jusque dans l’événementiel : aujourd’hui dirigée par Arthur de Saint-Vincent, fils du fondateur, elle publie près de 400 ouvrages par an. Les segments éditoriaux complètent globalement les différents secteurs BD. Hugo intervient en effet sur :

• La new romance (segment sur lequel la maison est leader du marché avec des best-sellers comme AFTER ou plus récemment 365)

• Les ouvrages millésimés (agendas scolaires, calendriers muraux, agendas calendriers, éphémérides 365, etc.)

• Les livres de texte et livres pratiques sur des sujets passion (sport, automobile, musique, etc.)

• La BD jeunesse sur le sport (olympique de Marseille)

Parmi les grands succès de Hugo, son volet Romance qui avait vu la publication des ouvrages After d’Anna Todd (trad. Marie-Christine Tricottet) et les autres séries de la romancière américaine : résultat, plus de 1,7 million d’exemplaires vendus en grand format seul par Hugo Roman. Rappelons qu’After s’était également changé en films, avec un résultat de 69,7 millions $ au box-office mondial pour le premier volume, réalisé en 2019 par Jenny Gage. En 2020, le Chapitre 2 avait généré 47,9 millions $. Et au fin du fin, la romancière pèse pour 25,7 millions € dans les finances de la maison d'édition.

Les aventures de Tessa, jeune femme ambitieuse avaient largement surfé sur la mode 50 shades of Grey. En face, Glénat est reconnu pour son éclectisme, alliant voile, tourisme, cuisine, bande dessinée, mangas, etc. Il propose notamment les séries Dragon Ball, One Piece ou encore Akira. Et en kiosques, on retrouve plusieurs magazines et revues commercialisés.

« Nous sommes ravis de rejoindre Glénat dont l’histoire, la puissance et le catalogue collent à notre ADN et vont nous permettre de continuer de croître dans les années à venir », indique Arthur de Saint-Vincent dans un communiqué. Hugo Publishing conservera ses lignes éditoriales actuelles et pourra s’appuyer sur les éditions Glénat pour la poursuite de son développement. Sa diffusion et distribution est actuellement assurée par Interforum.

Editis/Hachette

Un rachat qui, dans une moindre mesure soulignent les observateurs, rappelle celui du groupe Média Participations intégrant Seuil La Martinière. « Plutôt que de développer un pôle littérature comme Delcourt, Glénat opte pour la croissance externe, avec une très bonne pioche : Hugo est un beau groupe », analyse un connaisseur. « D’autant que Hugo va plus loin que la fiction littéraire, dans des segments de niche et de genres où les lecteurs forment une communauté — amplement développée par l’entreprise ces dernières années. »

Dans sa communication, Glénat indique un CA de 25 millions € pour Hugo Publishing – la différence s’expliquant au résultat prix public hors taxe, dont sont déduits les 52 % de distribution/diffusion. À ce titre, le groupe Hachette nous indique que Hugo Publishing quittera Interforum pour intégrer la diffusion-distribution de Hachette fin 2022. Les deux groupes continuent de jouer au chat et à la souris...

Selon les informations obtenues par ActuaLitté, non confirmées par le groupe Glénat, le montant du rachat tournerait autour de 20 millions €.

