Quand les politiciens invitent à acheter leur livre sur Amazon…

De nombreux hommes politiques italiens ont publié un livre au cours de cette année : en premier lieu, Giorgia Meloni, leader du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia, dont le livre Io sono Giorgia (Je suis Giorgia), publié par Rizzoli, est un best-seller.

Mais aussi Enrico Letta, secrétaire du Parti démocrate, Matteo Renzi, leader d’Italia Viva, ainsi que Danilo Toninelli, ancien ministre des Transports, et Laura Boldrini, du groupe parlementaire du Parti démocrate. C’est bientôt le tour du ministre des affaires étrangères Luigi Di Maio, du parti Cinq étoiles, qui publie son autobiographie : Un amore chiamato politica (Un amour appelé politique) chez Piemme.

Quand la polémique précède la sortie du livre

Avant même la sortie du livre, Luigi Di Maio a suscité la controverse. La réaction de Paolo Ambrosini, président de l’ALI (Association italienne des libraires) a été forte et rapide. Pourquoi ? Dans un post sur les réseaux sociaux annonçant la publication du livre, l’homme politique italien a invité les lecteurs à l’acheter sur Amazon.

« Après presque dix très longues années, vécues avec la plus grande intensité, j’ai décidé d’écrire mon premier livre. (...) » commence le politicien. Et voici la phrase qui a suscité la polémique : « Mardi prochain, le 26 octobre, il sera en librairie. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez le précommander ici. » Par « ici », Di Maio entend Amazon, avec un lien qui renvoie vers le célèbre portail de commerce électronique, concurrent des librairies.

Réaction de ALI et hypocrisie politicienne

Voici la réaction d’ALI dans un communiqué, comme rapporté par Il Giornale : « L’Italie est un pays bizarre où tout le monde se dit préoccupé pour les boutiques de quartier, mais dès qu’ils le peuvent, multiplient les clics pour faire des achats. Et plus de clics signifie moins de magasins. Trop souvent (…) j’ai été témoin de tant de proclamations d’intellectuels, d’écrivains et, surtout, d’hommes politiques qui se sont déclarés prêts à tout faire pour soutenir la vente de livres par les canaux traditionnels. Des proclamations qui n’ont pas été suivies d’actions concrètes. »

Et après il vient à l’affaire du jour : « Mais cette contradiction stridente semblait encore plus évidente si l’on considère qu’aujourd’hui le ministre lui-même, Luigi Di Maio, dans un post, invite ses électeurs à préacheter son prochain livre sur internet (…), comme si les exemplaires prévendus n’avaient pas d’impact sur l’économie des librairies, oubliant que les librairies offrent elles aussi la possibilité de commander en avance son livre. »

Une critique très forte qui remet en question l’hypocrisie avec laquelle les politiciens disent parfois soutenir les petites entreprises telles que les librairies indépendantes et agissent ensuite en faveur d’acteurs transnationaux qui font concurrence aux librairies, comme Amazon.

Vers un nouveau dialogue ?

Le communiqué se termine par une invitation au ministre Di Maio à assister à une réunion du conseil d’ALI pour discuter de questions telles que la promotion physique, ou bien en ligne, des livres et le soutien aux librairies.

Cependant, Di Maio n’est pas le seul politicien à avoir, dans un certain sens, promu l’action d’Amazon : son collègue Danilo Toninelli a utilisé le service d’autopublication d’Amazon pour publier son livre.

Et voici la conclusion de la déclaration de l’ALI : « (...) Je crois que la première chose à faire est double : dénoncer l’incohérence et demander au monde de l’édition d’utiliser davantage le marketing des ventes physiques et moins celui des préventes virtuelles. Nous sommes certains de pouvoir aider le ministre à mieux interpréter ce phénomène, et nous l’invitons — quand il le souhaite — à assister à l’une de nos réunions. Nous espérons qu’il acceptera ce débat sain et ouvert. »

En France, le président de la République a dernièrement poussé une gueulante devant le profusion de livres pubiés par les membres de son gouvernement. « Mais les Français vont finir par se dire que les ministres ne foutent rien et qu'ils passent leur temps à écrire des livres. » Heureusement, les livres ne se vendent pas, chiffres à l'appui.

crédits photo : Lies Thru a Lens  CC BY SA 4.0