Japon : arrêté, un chômeur volait des mangas pour subsister 

En juillet dernier, l’éditeur japonais clamait que plus de 32 millions d’exemplaires de la série avaient été vendus dans le monde. En France, les tomes 16 et 17 arriveront en début d’année prochaine — janvier et mars 2022 — le tome 15, lui, sortira ce 3 novembre.

Au Japon, la série compte 24 tomes, et reste en cours, avec une récente adaptation cinématographique et un anime dont vient juste de sortir le 21e épisode. Mais voilà : la popularité de cette série, qui enfle plus encore en 2021 suscite des tentations.

Un homme a récemment été arrêté au Japon pour avoir dérobé quatre exemplaires du manga : âgé de 48 ans, il a été filmé durant son larcin par la caméra de l’établissement — une librairie de Chuo-ko, Sapporo, ce 29 septembre. Quelques jours plus tard, le 19 octobre, quand il s’est présenté de nouveau sur les lieux, les employés ont appelé les policiers, qui ont fini par l’appréhender.

L’homme avoue rapidement qu’il faisait du recel : « J’utilise l’argent pour compléter mes revenus et m’aider à subsister. Jusqu’à présent, j’ai volé à plusieurs reprises » d’autres mangas, indique-t-il. Un crime sinistre, rapporte la presse japonaise, puisque l’homme est en réalité chômeur, et n’aura donc rien trouvé de plus rentable que de dérober des mangas pour les revendre.

Certains comparent d’ailleurs le fond du manga, ces gangs de petits et grands criminels, avec le comportement du voleur, plutôt semblable. Les bosozokus, véritables voyous des années 70/80, semblables aux Hells Angels auraient pu vivre ce genre d'aventures – de même que le Tokyo Manjikai, le gang de jeunes adolescents à moto que décrit Ken Wakui. Lequel, de son propre aveu, reconnaît avoir trempé dans cette ambiance et ces milieux durant un bon moment.

La popularité de Tokyo Revengers actuellement le rend particulièrement facile à revendre sur les plateformes en ligne : les quatre volumes initialement dérobés ont pu rapporter… autour de 2046 yens, soit moins de 16 €.

via Fnn, Yahoo Japan