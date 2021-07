Manga : les ventes de Tokyo Revengers explosent, 32 millions d'exemplaires

Alors que la vente du manga Demon Slayer fait l'unanimité auprès des libraires, d'autres sagas sont elles aussi en pleine expansion. Parmi elles, Tokyo Revengers voit ses ventes exploser depuis la diffusion de son animé, en avril 2021, produit par Liden Films.

Le résumé du premier tome d'après son éditeur :

À 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. Vivotant de petits boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d'un studio miteux, il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue... La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de comptes entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manji-kai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de modifier le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé aux complots se tramant autour du Tokyo Manji-kai et de son charismatique et mystérieux leader...

REPORTAGE : Des éditions collector de mangas victimes de la spéculation

Crunchyroll, plateforme américaine de VOD ayant pour thématique la distribution et la diffusion de séries et longs métrages d'animation japonaise et de dramas, fait le constat de cet essor des ventes. Sur son compte officiel, Tokyo Revengers a annoncé hier que le shōnen avait été imprimé et vendu à plus de 32 millions d’exemplaire, c’est-à-dire environ 7 millions de plus qu’à la fin du mois dernier. (Source : Twitter officiel de Tokyo Revengers).

Ces résultats la place aux même niveau de vente que The Promised Neverland - 6,368 millions d'exemplaires (Source : Actuabd, janvier 2021). Il dépasse de loin les plus grands classiques du genre japonais tels que Death Note, Fruits Basket ou encore Black Butler.

Son essor s’explique aussi par la diffusion hebdomadaire de son adaptation cinématographique. En effet, vous pouvez la visionner tous les samedis sur Crunchyroll.

Suite à la sortie en salles japonaises du live-action de la série, le 9 juillet, les ventes continueront sans doute de croître.

Si l’univers du manga vous intéresse, vous pouvez retrouver l’ensemble de nos articles ici.