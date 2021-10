Marché italien : librairies indépendantes et petits éditeurs en hausse

Selon l’AIE (l’association italienne des éditeurs), le marché du livre a progressé de 29 % au cours des neuf premiers mois de 2021, atteignant même un niveau de croissance plus élevé qu’en 2019, en période pré-pandémique.

Selon Marco Zapparoli, éditeur et président de l’ADEI, l’association des éditeurs indépendants, « ce sont les plus petits éditeurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 300.000 euros, qui connaissent une véritable explosion des ventes ». Il ajoute également, toujours auprès de l’agence de presse Ansa, que « la valeur des éditeurs “indé” a atteint 47 %, avec une augmentation de 28 % du chiffre d’affaires par rapport à 2020 ; même les soi-disant micro-éditeurs ont augmenté de plus de 40 % ».

Selon Isabella Ferretti, vice-présidente de ADEI avec Francesca Archinto, les résultats sont différents selon les secteurs : « En fiction, nous avons progressé de 25 %, en littérature étrangère de 53 %. » Dans la littérature jeunesse, la croissance a été de 27 %.

L’enquête pour le syndicat des libraires

Swg a réalisé une enquête auprès des libraires et des lecteurs pour le compte du syndicat italien des libraires Confesercenti. Les résultats ont été publiés lors de la conférence « Le marché du livre entre pandémie, loi sur la lecture et réforme scolaire », organisée par le Sil à Rome le 13 octobre.

Les données sont au global réconfortantes. Seuls 9 % des libraires ont continué à perdre des clients après l’introduction de la 18App et de la loi sur le livre, deux mesures importantes qui ont aidé les librairies et tout le secteur de l’édition en Italie. Selon les données rapportées par l’Ansa, 32 % des libraires disent avoir gagné de nouveaux clients.

Forte croissance du commerce électronique

Un résultat important concerne le renforcement du commerce électronique. Avant la pandémie, 47 % des consommateurs achetaient des livres principalement dans des librairies locales, tandis que 28 % achetaient dans une grande chaîne de librairies ou un hypermarché et seulement 25 % achetaient en ligne. Depuis le début de la pandémie, cependant, la proportion d’acheteurs en ligne a presque doublé pour atteindre 43 %. La part des clients des grandes librairies et des hypermarchés est tombée à 15 %. En général, les librairies locales ont vu leur part de marché chuter de 47 % à 33 %.

Quelles sont les raisons pour lesquelles les lecteurs préfèrent l’Internet ? Tout d’abord la commodité (72 % des répondants), mais aussi la perception d’un prix plus bas (44 %) et l’impossibilité d’accéder à un magasin physique (29 % des consommateurs), probablement en raison des fermetures à cause de la crise sanitaire. Cependant, 75 % de ceux qui ont acheté en ligne ont acheté au moins un livre papier.

Les librairies se renouvellent

Selon cette enquête, trois raisons principales expliquent le choix d’acheter un livre dans une librairie : l’emplacement, et donc la proximité physique, pour 37 % des interrogés ; la spécialisation pour 30 % ; et l’expertise du personnel (c’est-à-dire la qualité du service) pour 28 %. Un autre constat global est réconfortant : 45 % des consommateurs estiment que les petites librairies sont encore indispensables.

En effet, les librairies ont dû se renouveler pendant la pandémie et ont tenté d’offrir un service plus adapté aux besoins de leurs clients. Tout d’abord, depuis le début de la pandémie, 71 % des petites librairies indépendantes ont développé un service de livraison à domicile, 23 % ont ouvert ou rénové un site de vente en ligne, 42 % ont rejoint un réseau de vente en ligne, comme Bookdealer et Libri da Asporto, et 19 % se sont tournés vers les sites Ibs, ou eBay ou Amazon.

Enfin, pour l’achat des livres scolaires, les librairies sont le canal choisi par 37 % des familles. Cependant, l’insatisfaction des ménages s’accroît : 39 % des interrogés considèrent que la distribution des livres scolaires n’est pas satisfaisante, à cause des retards et des inefficacités constatés chaque année.

crédit photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0