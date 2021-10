Au choix : censure ou exil, pour les auteurs et journalistes de Turquie

Chaque année qui passe voit le régime de Recep Tayyip Erdogan accroître la censure sur la société, journalistes et médias. Depuis le coup d’État manqué de 2016 – et la purge inédite qui s'ensuivit –, au moins 30 maisons d’édition ont été fermées par décrets gouvernementaux selon l’Association des éditeurs turcs. Elle ajoute que plus de 670 livres ont été confisqués pour avoir prétendument diffusé la « propagande d’une organisation terroriste ». 135.000 autres livres ont été interdits dans les bibliothèques publiques pour des motifs identiques.

Lors d'une déclaration du ministre turc de l’Éducation de l’époque, Ziya Selçuk, en 2019, plus de 300.000 livres avaient été retirés des écoles et des bibliothèques turques et détruits.

La Turquie est également l’un des principaux pays au monde en matière d’incarcération des journalistes professionnels, et se situe à la 153e place sur 180 pays en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Des chiffres sous-estimés quand on sait que l’organisation de défense des journalistes prend seulement en compte les journalistes avec carte de presse, et que la carte de presse turque est refusée à un grand nombre de journalistes traqués, emprisonnés, ou accusés de terrorisme.

OPPRESSION: en 2020, au moins 273 intellectuels emprisonnés

Un rapport de l’Association, dont les données couvrent une période allant d'octobre 2019 à novembre 2020, répertorie, entre autres, l’interdiction de la distribution et de la vente de 56 livres, et 1 livre censuré par le tribunal avant même sa publication. Un propriétaire de maison d’édition a également été condamné à 2 ans et 1 mois de prison « pour avoir publié un livre relayant la propagande d’une organisation illégale ».

En 2020, au moins 273 intellectuels avaient été identifiés par le PEN America comme emprisonnés « ou injustement détenus » dans 35 pays du monde, pour des faits liés « à leurs écrits, leur travail ou leurs engagements ». Chine, Arabie saoudite et Turquie représentaient sur 2020 les pays les plus prompts à dégainer la prison, avec 50 % des cas recensés (contre 59 % en 2019).

Résister, depuis l'étranger

« Je vais vous annoncer la bonne nouvelle d’un projet sur lequel nous travaillons depuis longtemps. Nous avons créé une maison d’édition pour [l’impression] de livres qui ne peuvent pas être publiés ou qui sont censurés ou interdits en Turquie. Le premier tome sort dans deux semaines. Vous serez vraiment surpris », a tweeté Can Dündar ce lundi 11 octobre.

Can Dündar, qui dirige également le site d’information Özgürüz en Allemagne, a créé une maison d’édition, ÖzgürüzPress, qui imprimera des livres d’auteurs censurés en Turquie, et dans d’autres pays. S'il n'a pas encore dévoilé de catalogue, il souhaite, avec ces parutions, atteindre les lecteurs turcs.

Ancien rédacteur en chef du quotidien Cumhuriyet, Can Dündar avait été arrêté et emprisonné pendant 92 jours pour avoir rendu compte de l’interception de camions à destination de la Syrie, reliés aux services de renseignement turcs, rappelle le Centre pour la liberté de Stockholm. Il a été arrêté le 26 novembre 2015 et libéré le 26 février 2016 à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle.

Peu de temps après sa libération, Dündar a quitté son poste à Cumhuriyet et la Turquie, et s'est exilé : il vit en Allemagne depuis juin 2016. Pour les auteurs qui le peuvent, l'exil est devenu une des seules solutions viables face à un État autoritaire : signalons les cas d'Aslı Erdoğan, elle aussi exilée en Allemagne, ou de Burhan Sönmez, qui vit désormais au Royaume-Uni.

Un nouveau coup porté à la liberté d'expression

En parallèle à l’annonce de Can Dündar, un projet de loi a été déposé par le Parti du mouvement nationaliste (MHP) d’extrême droite en Turquie, visant à restreindre davantage le travail des médias d’opposition et des journalistes en particulier. Selon ce texte, les médias et les journalistes recevant des fonds directement ou indirectement de l’étranger seraient contraints de nommer un représentant de la société auprès du ministère de l’Intérieur.

En cas de très probable adoption, il affectera tous les médias indépendants recevant une aide étrangère en Turquie, quelle qu’en soit la forme. Et compliquera leur travail, tout en renforçant le contrôle de l'État sur les médias, rapporte Kedistan.

Des sanctions à l'encontre des médias et des journalistes contrevenants sont aussi prévues par le projet de loi, allant d'une peine de deux à cinq ans de prison, assortie d'une amende de 100.000 livres turques (environ 10.000 €) à 1 million de livres turques (environ 100.000 €). Le projet de loi doit être débattu en commission parlementaire avant de passer au vote à l'Assemblée nationale.

INTERNATIONAL: un prix pour saluer les combats des éditeurs

L’Association des journalistes européens (AEJ), l’Institut international de la presse (IPI) ainsi que PEN International, le Syndicat turc des journalistes (TGS) et plusieurs organisations de défense de la liberté de la presse ont condamné la proposition de loi.

PEN International, aux côté d'autres organisations, a « exhorté les membres de la Commission d’enquête parlementaire sur les droits de l’homme à examiner spécifiquement cette question sur une base multipartite ».

En France, si l'on reste loin de la situation turque, Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé ce jeudi 14 octobre « les méthodes brutales » du magnat français des médias, Vincent Bolloré. L’organisation de défense de la liberté de la presse appelle l’État, le Conseil Supérieur Audiovisuel (CSA), et l’Autorité de la concurrence et le législateur à intervenir, alors que l'homme d'affaires vient de lancer une OPA sur le groupe Lagardère. En cas de succès, le pouvoir médiatique entre ses mains serait encore renforcé...

Crédits : Rasande Tyskar (CC BY 2.0)