En 2020, au moins 273 intellectuels emprisonnés, dans 35 pays

Le contexte très particulier de l'année 2020, marquée par la crise sanitaire mondiale, n'aura pas été des plus favorables à la liberté d'expression, relève d'emblée PEN America. Ainsi, « l'état d'urgence a permis de dissimuler la répression des Droits de l'Homme et la maitrise nouvelle du gouvernement sur la parole et l'expression ».

Selon les données collectées par l'organisation non gouvernementale, au moins 273 auteurs et autrices sont en prison « ou injustement détenus » dans 35 pays du monde, pour des faits « à leurs écrits, leur travail ou leurs engagements », précise PEN America.

En 2019, 238 individus avaient été identifiés comme tels par l'organisation. Chine, Arabie saoudite et Turquie représentent toujours les pays qui enferment le plus, avec 50 % des cas recensés (contre 59 % en 2019). L'Iran et l'Égypte voient leurs chiffres augmenter, et l'actualité politique récente place à la cinquième place la Biélorussie, avec 18 cas recensés, ce qui représente la plus importante entrée en 2020.

Carte des écrivains emprisonnés fournie par PEN America

71 % des écrivains du compte 2020 ont déjà été emprisonnés au cours de l'année 2019. Parmi le total des individus derrière les barreaux, PEN America décompte 107 auteurs littéraires, 54 chercheurs, 57 poètes, 30 auteurs-compositeurs, 13 éditeurs, 8 traducteurs et 3 dramaturges.

Au sein des justifications des autorités pour ces arrestations et détentions, la sécurité nationale occupe toujours le haut du tableau, motivant 55 % des cas identifiés. Toutefois, pour 20 % d'entre eux, aucun motif précis n'est retenu contre les accusés, ce qui complique considérablement la tâche de leur défense.

Sur le total, au moins 25 cas voient les accusés mis en cause pour la diffusion de prétendues « fausses informations » sur le coronavirus ou la gestion de la situation sanitaire par les autorités.

PEN America déplore enfin la disparition de quatre intellectuels pendant leur détention, ou suite à celle-ci : le journaliste saoudien Saleh Al-Shehi, le poète ouïgour Haji Mirzahid Kerimi, l'auteur bangladais Mushtaq Ahmed et l'écrivain égyptien Amin El-Mahdy.

Photographie : illustration, Sara, CC BY-ND 2.0