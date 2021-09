Le retour en présentiel de Lucca Comics & Games, entre Rock et Dante

Comme le souligne le site web de l’événement, Lucca Comics & Games « est plus qu’un festival multidisciplinaire : une nouvelle Entreprise, c’est un navire qui explore au centre de la convergence des langages contemporains. Bandes dessinées, jeux, jeux vidéo, cinéma, télévision et illustration constituent une galaxie que LC&G couvre dans toutes ses dimensions ».

Lucca Comics & Games, définie dans le communiqué de presse comme « la plus grande exposition dédiée à la bande dessinée, aux jeux, aux contes et aux mythologies contemporaines », est un rendez-vous incontournable pour les fans de bande dessinée, de cinéma, de musique, d’animation et de jeux vidéo.

Un nouveau projet cross-média

Cette année la manifestation lance un nouveau format qui combine musique et bande dessinée. Il s’agit du projet Rock 'n’ Comics, qui réunira des personnalités du monde de la musique italienne telles que Pau, leader du groupe Negrita, Caparezza, un artiste qui se définit comme un « dessinateur de fumetti raté » et qui est un grand connaisseur de bandes dessinées et de culture populaire, Lacuna Coil, le groupe gothique italien le plus connu au monde, et Shade, doubleur, champion de freestyle et l’un des rappeurs italiens les plus populaires auprès des jeunes. Il s’agit donc d’un projet cross-média, qui explore les frontières de la musique et de la bande dessinée.

Les méthodes de communication choisies pour ces rencontres sont très innovantes : les artistes dialogueront sur des thèmes déclenchés par des images issues du monde de la bande dessinée et de l’illustration et liées à leur histoire personnelle. « Un voyage dialogué accompagné d’un mélange de genres artistiques » explique la note de présentation.

Le choix de Dante

La devise choisie pour cette édition du festival est « ...a riveder le stelle » (pour revoir les étoiles) en hommage à la Divine Comédie, mais aussi pour se proposer comme un lieu de mouvement et de transition, également vers les questions numériques et environnementales.

L’image distinctive du festival a été conçue par Paolo Barbieri, déjà auteur de L’Enfer de Dante illustré (par Sergio Bonelli Editore) : « J’ai décidé de dessiner une route suspendue dans le ciel qui nous conduit vers un Dante qui, en ouvrant sa robe rouge, montre cette fantastique Lucca qui ouvre ses lieux au festival – a expliqué Barbieri à Ansa, l’agence de presse italienne. Cette route herbeuse, suspendue au milieu d’autres rochers volants, conduit donc au royaume de la fantaisie, Lucca étant comprise comme une véritable porte de l’Imaginaire (…). »

Un programme donc qui intègre parfaitement le contemporain et le millénaire, l’innovation et la tradition, et qui les fait dialoguer dans des langages et des genres multiples.