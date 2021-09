Les librairies de la région PACA accueillent les jeunes lecteurs

Chaque médiation est portée par un enseignant ou une équipe pluridisciplinaire et construite en partenariat avec une librairie de proximité et se termine obligatoirement par un temps privilégié : conseillé par le libraire partenaire, chaque élève pourra dépenser un bon d’achat de 40 € le jour de la visite de la librairie.

Le projet se décline à travers deux objectifs :

• Sensibiliser les adolescents au fonctionnement et à l’économie du livre. Encourager et cultiver leur goût de la lecture avec la découverte des acteurs du livre de leur territoire.

• Leur donner envie de pousser la porte de leur librairie de proximité et d’y revenir.

Le déroulé des médiations et visites en librairies s’effectuera du mois d’octobre 2021 à avril 2022.

La région Centre-Val de Loire a amorcé la mise en place de cette opération en septembre dernier. Les enseignants volontaires étaient alors invités à se manifester et à inscrire leur classe. Depuis ce 24 septembre, les inscriptions sont closes : « Face au très fort engouement rencontré par le dispositif, nous ne pouvons pas accepter de candidatures hors délai », note la région.

Jeunes en librairie existe déjà en partie dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et plus récemment à Mayotte, rappele le ministère de la Culture. « Au vu des résultats probants obtenus par ces expérimentations, il est opportun de prévoir sa généralisation en France dans le cadre du plan de relance 2021-2022 sur le fondement de crédits d'un montant de 3,5 M € par an portés par le ministère de la Culture. » En effet, les effets économiques de la crise sanitaire justifient également cette mesure :

• les achats de livres en librairie soutiendront à court terme la chaîne du livre ;

• les jeunes inscrits aux projets seront plus susceptibles de devenir des clients de librairie à long terme ;

• la réouverture des librairies à partir du 11 mai 2020 a été marquée par un élan inédit de nos concitoyens en direction des librairies, qui ont ainsi montré leur attachement à ces commerces de proximité. Jeunes en librairie constitue un moyen d'encourager la poursuite de ce mouvement auprès des jeunes générations.

La Région PACA communiqué également quelques-uns des chiffres 2021, pour la période de test de juin 2021 et l'année scolaire 2021/2022 : 6435 élèves étaient concernés, avec 177 médiations à travers 117 établissements de la région (collèges et lycées) 59 librairies partenaires. L'opération a bénéficié de plus de 350 k€ de budget pour les bons d’achat et la rémunération des intervenants.

crédits photo : Jean de Pena © Libraires du Sud