Centre-Val de Loire : l'opération Jeunes en librairie s'annonce

Mise en place en Nouvelle-Aquitaine depuis 2006 et Hauts-de-France depuis 2008, cette opération organise un jumelage entre une classe et une librairie, pour permettre aux élèves de découvrir ces commerces culturels de proximité et toute la chaîne du livre.

Dans le cadre du plan de relance 2021-2022, 3,5 millions € étaient annoncés, sur chaque année, par le gouvernement, afin de proposer aux jeunes participants des chèques-livres, afin de pouvoir conclure leur découverte d'une librairie par l'achat d'un livre. La généralisation à l'ensemble du territoire permet ainsi de soutenir des librairies, dans chaque région.

Ce dispositif s'adresse aux collégiens, lycéens et apprentis de toutes filières et repose sur l'engagement d'enseignants volontaires sur inscription de leur classe, et se base sur des partenariats entre des classes et des librairies indépendantes.

La région Centre-Val de Loire rappelle le déroulé des opérations :

Deux rencontres avec un (ou une) libraire indépendant (indépendante) : La première dans l'établissement scolaire, où le libraire vient parler de son métier, de sa librairie, de la chaîne du livre. La seconde dans la librairie, lors de la visite de la classe, où chaque élève participant dépense comme il le souhaite un bon d'achat d'une valeur de 30 €.

Une action complémentaire optionnelle : La classe peut bénéficier d'une rencontre supplémentaire avec un auteur ou un autre professionnel du livre ou d'une action de sensibilisation (ateliers d'écriture, de lecture à voix haute).

Les inscriptions des classes par les enseignants s'effectuent à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0