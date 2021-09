Frais de port : les librairies appelées en renfort contre le lobbying d'Amazon

L’adoption en juin de la proposition de loi, initiée par le Syndicat de la librairie française et défendue par Laure Darcos au Sénat, a ouvert une brèche. Outre le volet concernant les auteurs qui a provoqué de réelles inquiétudes chez les organisations d’auteurs, le point sur le développement des librairies, et la vente à distance, est central.

L’association Paris Librairies, réseau fondé en 2012 réunissant quelque 200 établissements indépendants, part également en campagne. En outre, souligne l’association, la proposition apporte « la faculté donnée aux communes et intercommunalités de verser des aides financières directes aux librairies, la distinction claire entre livres neufs et livres d’occasion sur internet, l’organisation du contrôle de l’application de la loi de 1981 relative au prix unique du livre ou encore l’interdiction des soldes directes par les éditeurs ».

LIBRAIRIES: la fin d'une distorsion de concurrence

Et de rappeler que le texte vise aussi à renforcer le prix unique du livre, en imposant un prix fixe sur les frais de port, appliqués à tous les vendeurs. Un montant de frais minimum, qui imposerait à des marchands comme Amazon — et ceux qui n’ont, à sa suite, pas eu d’autres choix que de s’aligner sur les dispositions commerciales — de facturer les clients. Ainsi, un envoi de livres coûterait 3 à 4 € minimum, mais pour tout le monde. De quoi mettre fin « à la quasi-gratuité des frais de port imposée par Amazon avec son tarif d’un centime d’euro ».

Paris Librairies espère que ce texte rapatriera « vers les librairies des achats réalisés actuellement en ligne du fait de la quasi-gratuité des frais de port, tout en offrant des conditions financières beaucoup moins dégradées aux librairies pratiquant la livraison à domicile ».

MACRON: l'engagement pour les librairies

Mais en attendant, et suivant la démarche initiée par le SLF, l’association invite les libraires « à adresser un courrier aux députés de votre circonscription, pour les sensibiliser à la problématique des librairies, et en particulier en Île-de-France ». Et pour cause, ajoute-t-on, « des études montrent que la performance de la vente en ligne est paradoxalement la plus forte dans les zones urbaines à forte densité de population, en particulier dans l’agglomération parisienne ».

On s’en doute, Paris Librairies le confirme, le lobbying d’Amazon contre ce texte est intense et face à ce concurrent, les librairies auront fort à faire. À commencer par dégainer leur plume pour s’adresser à leur député. « Ces envois sont urgents, car la proposition de loi sera discutée dès le 28 septembre en commission des affaires culturelles et dans la première semaine d’octobre en séance plénière. »

Crédit photo : Corentin Quique, CC BY SA 2.0