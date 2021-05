Macron : éliminer la concurrence en ligne entre libraires et Amazon

La sénatrice l’avait parfaitement identifié : la concurrence entre librairies et opérateurs tels que Fnac ou Amazon repose sur une distorsion permise par les frais de ports. Dans un cas, certaines entreprises ont les moyens d’instaurer des frais à 1 centime, quand les indépendants facturent plein pot les coûts que leur impose La Poste. Une quasi-gratuité pour certains qui ne se négocie qu’avec des volumes significatifs — loin de ce que les librairies indépendantes peuvent apporter.

LÉGISLATION: Laure Darcos engagée pour les libraires

« Pour Amazon, si l’activité de vente au détail de livres livrés quasi-gratuitement n’est pas rentable, elle sert en revanche sa stratégie de conquête globale et de fidélisation des clients sur d’autres produits figurant dans son catalogue de vente », expliquait la sénatrice en décembre dernier. Et d’ajouter : « La Fnac, quant à elle, n’a eu d’autre choix que de s’aligner sur les tarifs postaux pour pouvoir rester compétitive dans son champ d’activité. Les librairies physiques doivent, en conséquence, faire face à une sérieuse distorsion de concurrence, qu’il convient de traiter. »

Prix minimum des frais de port

Le projet serait donc que les ministres de la Cuture et de l’Économie imposent un montant minimum de tarification des frais de livraisons, de concert avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Cet article 1er, à la vertueuse vocation, intègre également un volet sur la distinction à apporter entre livre neuf et livre d’occasion, de sorte que le client ne soit plus jamais induit en erreur en réalisant ses emplettes.

D’autres articles concernent des évolutions très attendues : la possibilité pour les auteurs et organisateurs d’auteurs de saisir le Médiateur du livre — un luxe qui leur était encore refusé. Reste à savoir pourquoi les bibliothécaires n’auraient pas l’oreille de ce dernier ni la possibilité de recourir à ses services.

Enfin, un article 3 porte sur la résiliation du contrat d’édition entre auteur et éditeurs, dès lors qu’une liquidation judiciaire a été prononcée. Notons aussi l’évolution du dépôt légal dans sa version numérique : à ce jour, la collecte automatisée rend certains contenus non référencés, puisque non librement accessibles. Un dépôt obligatoire permettra de compléter la collecte — sans mesures techniques de protections — à des fins de conservation.

Les Sages ont tranché

Le Conseil d’État a d’ailleurs tranché sur cette possibilité d’un tarif plancher, fixé par arrêté, mais demande des précisions (économiques, juridiques, sur les objectifs poursuivis, et la nécessité de légiférer, entre autres). Notamment, le poids relatif des ventes en ligne dans le modèle économique d’un libraire traditionnel, pour en comprendre l’enjeu : un état des lieux semble impératif. Pour autant, tout cela ne porterait « pas une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre », puisque la finalité reste « la préservation de la diversité culturelle ».

D’ailleurs, la sénatrice ne manque pas de mémoire, par ailleurs, puisqu’elle anticipait la remarque du Conseil d’État sur l’importance de notifier à la Commission européenne les projets législatifs : en 2014, lorsque le gouvernement avait avancé sa loi anti-Amazon, les services de la rue de Valois avaient… tout bonnement oublié de le faire. Une étourderie — ou une incurie, selon d’autres — qui avait entraîné un retard de plusieurs mois…

Laure Darcos est cependant plus au fait des procédures européennes. En effet, avant sa carrière politique, elle fut chez Hachette Livre comme directrice des relations institutionnelles. Ou autrement dit, lobbyiste pour le groupe auprès de l’Europe.

L’idée serait, pour les Sages, d’instaurer non un « plancher de frais de port en tant que prestation autonome, mais […] un accessoire du prix fixe du livre ». Enfin, si l’objectif devait être « purement économique », rien ne passerait : seule la préservation d’une bibliodiversité fonctionnerait. Une grille tarifaire devrait être mise en place par l’ARCEP.

En revanche, le Conseil d’État retoque le principe de resserrement de la pratique des soldes de livres, estimant que la mesure enfreint le principe d’égalité sans justification suffisante. (voir le détail des réponses du Conseil d’État).

L'aide directe aux librairies

Pour accompagner le PPL, une demande de saisine pour avis, avec désignation d’un rapporteur pour avis a été validée par la présidente de la Commission des Affaires économiques du Sénat, Sophie Primas. C’est en l’occurrence Martine Berthet qui interviendra, avec une prochaine audition ce 2 juin.

Pourquoi cet empressement soudain de l'exécutif à faire aboutir le PPL ? Il semble que le président ait été briefé par Roselyne Bachelot, sur la route de son déplacement à Nevers. Et qu’à l’occasion d’un passage en librairie de même qu’en Fnac, le projet de loi de Laure Darcos ait été évoqué. De quoi inciter Emmanuel Macron à accélérer la marche — et surtout, de faire cesser les résistances de Bercy. La proximité entre les deux femmes aura également pu faciliter la transmission d'information.

Car, difficile de ne pas le prendre en compte, la fin de la livraison à 1 centime signifie assez logiquement, pour le cabinet de Bruno Le Maire, une hausse des prix d’achat pour les consommateurs. Position étonnante, puisque pour le ministère de l’Économie, il serait donc plus important de préserver la vente à perte de livres pour l’entreprise américaine – donc de pratique un dumping, logiquement interdit en France ?

« On hérite également de l’usine à gaz de 2014 », soupire un libraire, « et du marasme qui s’en est suivi ». Il n’est en effet rien de dire que la législation n’avait pas porté autant de fruits qu’espéré : l’analyse présentée par la Commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale évoquait en effet un bilan en demi-teinte. Mi-figue, mi-raisin, mi-ratage, mi-pied de nez — suivant les méthodologies de calcul de Marcel Pagnol.

“Souveraineté nationale”

Laure Darcos, jointe par ActuaLitté, souhaite avant tout faire preuve, avec ce PPL, de pédagogie. « La livraison, cela implique un coût. Et croire que l’on peut bénéficier d’une livraison quasi gratuite sur les livres fait partie des leviers d’Amazon pour conquérir de nouveaux clients. » La sénatrice mesure bien la complexité de l’argument : dans son projet, les coûts de transport seraient liés au poids de l’objet expédié. « On estime qu’un envoi standard pèse environ 500 g, soit 2 à 2,30 €. Ce modèle serait appliqué à tous — y compris les éditeurs indépendants qui en ont tant besoin. »

Bien entendu, certaines têtes chagrines déploreront que le pouvoir d’achat des Français soit raboté de ces deux euros – pour ceux qui sont clients d’Amazon, de Fnac ou d’autres. La crise sanitaire n’a pas vraiment arrangé les finances des foyers, et la critique s’entend. Mais là encore, si Amazon dispose de 11 % de parts de marché, ce sont 89 % de librairies qui ne peuvent pas concurrencer le marchand. Et les revendeurs qui se sont alignés sur le centime de frais de livraison s’en mordent les doigts…

Quant à l’argument avancé d’une pénalisation de clients éloignés de librairies, il ne passe pas : « Pour beaucoup, ces clients ne comptent pas parmi les utilisateurs d’Amazon : ils passent plus facilement par les hypermarchés ou les grandes surfaces. » De plus, « il relève de la vigilance, autant que de la souveraineté nationale de faire cesser cette distorsion de concurrence », reprend Laure Darcos.

Rappelons que Bercy a décidé de débloquer 10 millions € « pour accompagner les chefs d’entreprise dans leur digitalisation, via une aide directe ou un crédit d’impôt », indiquait BLM en octobre 2020. Et d’ajouter que chaque commerce devait avoir son propre site internet. « Comment d’un côté moderniser la vente en ligne pour les librairies, et de l’autre considérer que seul Amazon est capable d’assurer ce service de livraison », interroge la sénatrice. « Autant que les montants prévus par Bercy soient différemment fléchés en ce cas, si l’on part du principe que seul le e-commerçant peut réaliser des commandes en ligne. »

Du reste, quand bien même la mesure ne concernerait que 20 ou 25 % des librairies françaises, il importe de leur laisser le choix de procéder à de la vente en ligne. Surtout qu’au terme de l’année pandémique 2020, la popularité des commerces de proximité — librairies y comprises — a grandi. « C’est devenu comme un acte citoyen, pour les consommateurs », note la sénatrice.

Bercy, Valois dans la barque de l'Élysée

Certes, éditeurs indépendants autant que libraires auraient préféré que Bercy se tourne vers La Poste, et impose un modèle à 1 centime pour tous. Au moins, le nivellement d’Amazon — sur lequel des opérateurs comme Fnac.com ou Chapitre.com n’ont pas eu d’autre choix que de s’aligner — profiterait à tous. L’opérateur jaune et bleu ne semble pas vraiment en posture financière d’adopter cette attitude.

D’autre part, maintenant que Jupiter a parlé, charge à Bercy et Valois de se mettre d’accord. Selon nos informations, une réunion interministérielle devrait avoir lieu cette semaine — et même le cabinet assez réservé de Bruno Le Maire devra se conformer aux décisions présidentielles. Soutenu d’ailleurs par le Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels — où se retrouvent Fnac, Decitre/Furet du Nord, Cultura — ainsi que celui de Fnac, désireux d’en finir avec ce centime trompeur, le PPL a de belles chances d’aboutir.

La perspective de la loi Climat et les questions qu’elles soulèvent pourraient également jouer : après tout, si les frais de port augmentent pour Amazon, voici une raison de plus de se rendre dans un commerce indépendant à proximité — autant qu’une raison de moins d’opter pour l’Américain, au détriment des autres acteurs.

« Amazon se pose comme un défenseur de la diversité culturelle, en expliquant qu’ils possèdent tous les livres en vente. Sauf qu’il ne s’agit pas d’une offre, mais d’une uniformisation de l’offre, pilotée par des réponses algorithmiques », conclut Laure Darcos. « Chez un libraire, on trouve un conseil. Chez Amazon, des recommandations. »

Rendez-vous le 8 juin pour la suite… Inutile de préciser qu'Amazon n'a pas dit son dernier mot.

Crédits photos : Daniel Eledut/Unsplash ; Laure Darcos, DR