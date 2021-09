Riad Sattouf et Vincent Lacoste signent une nouvelle bande dessinée

2008. Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses, une comédie adolescente. Après un casting long et compliqué, il choisit Vincent Lacoste, un collégien de 14 ans qui n’avait jamais cherché à être acteur, comme premier rôle de son film. Dans ce premier tome, on suit Vincent Lacoste de la cour de son collège de ZEP au plateau de tournage du film, et on découvre avec lui la vie d’acteur et le monde très particulier du cinéma...

L’ouvrage sera un roman graphique en deux tomes : l’histoire vraie de Vincent Lacoste, ou comment un ado anonyme qui ne prévoyait pas de faire du cinéma est devenu le jeune acteur le plus demandé de sa génération. Au fil d’anecdotes et d’histoires vraies racontées par l’acteur Vincent Lacoste, le livre répond aux questions que tout le monde se pose sur le monde du cinéma et sur la célébrité.

2020: année record pour la bande dessinée

Le nouveau livre de Riad Sattouf sortira en novembre après la série phénomène L’Arabe du futur (2,5 millions d’exemplaires vendus - Allary Éditions) et Les Cahiers d’Esther (950 000 exemplaires vendus - Allary Éditions).