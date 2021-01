2020, année record pour les ventes de bande dessinée en France

Les données officielles du panéliste GfK ne laissent planer aucun doute : année record, en 2020, pour un segment qui affiche une belle santé depuis 2016. À ce jour, un livre sur cinq acheté en France est une BD. Après la Littérature et les Livres jeunesse, la BD s’impose comme le troisième acteur du livre dans l’Hexagone, représentant 18 % des volumes écoulés.

Dans son analyse, GfK pose plusieurs éléments. Ainsi, les mangas représentent 42 % des ventes en volumes du secteur cette année. Segment le plus dynamique de l’univers, sa croissance atteint +18 % en 2020. Il est animé par les sorties de nouveaux tomes de séries emblématiques ou leurs premiers volumes, comme One Piece (Ed.Glénat), première série Manga en volumes vendus, ou encore Naruto (Ed.Kana), dont les opus sont tous deux présents au Top 10 des ventes Mangas 2020.

La BD de genre pèse 27 % des exemplaires vendus, en hausse de 5 %, tirée par des titres très attendus du public, dont L’Arabe du futur (R. Satouf, Allary Editions) et Blake & Mortimer (Ed. Blake et Mortimer), placés dans le Top 10 des ventes BD 2020.

Côté jeunesse, cela représente une BD sur quatre, avec 2 % de hausse — le dernier Asterix avait pourtant poussé les chiffres de 2019 très fort. Le comics, segment plus confidentiel (6 % des ventes), continue de progresser en 2020, avec +6 % en nombre d’exemplaires vendus.

« Les études Consumer Intelligence de GfK révèlent que 65 % des achats BD sont destinés à des moins de 30 ans, une proportion en hausse de +6 points par rapport à 2019 », détaille Camille Oriot, consultante senior Livres de GfK. « En affinant l’analyse par segments, nous observons que chaque univers a son public et que la BD peut accompagner les lecteurs tout au long de leur vie. »

Ainsi, la BD Jeunesse est logiquement orientée vers les très jeunes lecteurs, avec 58 % des achats pour des personnes de moins de 15 ans. Le manga est, lui, acheté à 62 % pour une audience de 15-29 ans. Suit le comics et une proportion égale de destinataires âgés de 15/29 ans et 30/49 ans (39 % pour chaque groupe). Enfin, la BD de genre s’adresse à un public très équilibré, avec une proportion quasi égale d’achats destinés aux 15/29 ans, 30/49 ans et 50 ans et plus.

Les fonds de catalogue demeurent une force vive, pour 2020, attendu que l’on a assisté à une diminution des nouveautés — 12 % de moins. Les Français ont acheté massivement des BD au moment de la réouverture des circuits Culture. Les nouveautés ont vu leurs ventes augmenter de +9% sur la période Mai/Octobre (Sem.20/44) et +19% en Décembre (Sem.49/52). En parallèle, les achats de BD issues du fonds augmentaient de +47 % et +49 % sur ces mêmes périodes.

« Nous observons un recentrage important des ventes autour des best-sellers en 2020. Leur poids a été renforcé tout au long de l’année, le Top 20 Séries BD ayant même représenté plus d’un tiers des exemplaires vendus au Confinement #1 » poursuit Camille Oriot.

Dans les meilleures ventes, on retrouve Lucky Luke, L’arabe du futur de Riad Sattouf et Blake & Mortimer. Côté manga, Naruto prend les places 1 et 2 du classement avec ses deux premiers volumes, tandis que le tome 1 de Demon slayer occupe la troisième place.