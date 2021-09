Évolutions et spécificités des métiers de la traduction : une journée professionnelle

Cette rencontre s'inscrit dans la programmation hors-les-murs du festival D'un pays l'autre organisé par les éditions La Contre Allée, en partenariat avec l'Aprotrad, association professionnelle des métiers de la traduction. Cette journée est soutenue par la SOFIA.

Les objectifs de cette journée sont d'offrir un temps d’échange et de formation pour les traducteurs, en faisant état des mutations qui touchent leurs pratiques et leurs statuts et proposer un coup de projecteur sur les métiers et les enjeux de la traduction auprès des professionnels du monde du livre, de la médiation, d’étudiants en langue et des lecteurs.

Cette année au programme de Rencontres autour de la traduction Passeur·ses de mondes :

Une matinée professionnelle (9h30-13h) sur les métiers de la traduction : les contrats de traduction littéraire, le rôle des collectifs et de la formation, les évolutions et spécificités de la traduction spécialisée et audiovisuelle.

Une après-midi coup de projecteur (14h-17h) qui donnera la parole à cinq traductrices et traducteurs de Centre-Val de Loire pour évoquer leur art, leurs livres, et leur rôle de passeur. Les traducteurs s’adressent de plus en plus aux lecteurs, dessinant de nouvelles voies pour évoquer et mettre en lumière la littérature étrangère, notamment auprès du public scolaire.

En fin de journée (18h30-20h30), la projection du film documentaire Des voix dans le chœur. Éloge des traducteurs d’Henry Colomer (Saraband films, 2017). Trois traducteurs - Sophie Benech, Danièle Robert et Michel Volkovitch - ont ouvert leur atelier à la caméra d’Henry Colomer : la greffe d'une langue à une autre, l'échange entre deux voix singulières, un voyage au royaume de la nuance.

Le film sera suivi d’une rencontre avec le réalisateur Henry Colomer et le traducteur Michel Volkovitch.

Vous pouvez rejoindre l’évènement sur Facebook.

Le programme complet a été développé à cette adresse.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Date : Jeudi 14 octobre 2021 de 9h30 à 20h30

Lieu : Auditorium de la médiathèque d'Orléans - 1, rue Chanzy - 45000 Orléans

Vente d’ouvrages et DVD avec la librairie Les Temps modernes (Orléans)

Entrée libre sur inscription obligatoire (possibilité de s'inscrire à l'ensemble ou à une partie de la journée)

Date limite d'inscription : 07 octobre 2021

Respect des contraintes sanitaires en vigueur : selon les réglementations actuelles, le pass sanitaire est nécessaire, ainsi que le port du masque.