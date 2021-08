Chapitre 8 : un nouveau départ pour la librairie de Strasbourg

La librairie Chapitre 8 est implantée depuis quinze ans rue de Verdun, à Strasbourg. C’est une librairie de quartier, indépendante et généraliste, qui compte dans un espace de cinquante mètres carrés environ 7000 références : littérature française et étrangère, essais, beaux livres, BD, albums jeunesse et romans ados.

Depuis 2005, elle aura connu deux propriétaires, avant que Marie Garnier Pongérard et Kellen Guyon ne la reprennent à leur tour. Toutes deux arrivées voilà respectivement 8 et 3 ans, elles entendent prolonger le travail de Michèle Béal qui aura su développer la place de ce commerce dans la vie locale.

« Une troisième vie commence pour le Chapitre 8 ! Nous continuerons dans la même lignée, toujours prêtes à conseiller, à commander les ouvrages que nous n’avons pas en magasin, à défendre des pépites, mais en apportant également des touches personnelles », indiquent les libraires, nouvellement en poste.

Tout d’abord, la fermeture estivale a permis de faire des travaux de réaménagement intérieur, d’électricité et de peinture, guidés par le cabinet d’architectes 120 GR. « Nous changeons également le logo de la librairie et sa charte graphique. » Pour la rentrée, seront d’ailleurs développés et étoffés le rayon des jeux de société et celui des Bds, mangas et romans graphiques. Un site de vente en ligne accompagnera également la suite des opérations.

« Nous espérons pouvoir mettre en place bientôt plein d’animations : lectures à voix haute pour petits et grands, après-midi jeux de société, rencontre avec des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs », soulignent-elles. D’ailleurs, Sylvain Prudhomme sera ce premier invité dans le cadre de Bibliothèques Idéales délocalisées à la Salle Saint Maurice (rue de Reims). Rendez-vous ce 8 septembre à 18 h 30.

Enfin, pour s’assurer un démarrage sans stress, les librairies ont démarré un projet de financement participatif, accessible jusqu’à fin septembre. Il s’agit de de financer quelques derniers aménagements et à développer les animations. « Nous proposons de chouettes contreparties, avec notamment la participation des illustrateurs de talents Anne Haenel [à l'origine de la nouvelle mascotte, NdR], Clotilde Perrin, Benjamin Strickler et Émilie Angebault », promettent-elles.

crédits photos : Chapitre 8