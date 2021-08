Pour votre librairie, plutôt café et biscuits ou bande dessinée ?

Au centre de Plouha (Côtes-d’Armor), le mois d’août a sonné l’ouverture d’une librairie, avec un petit twist ! La possibilité, après l’achat d’un livre – neuf ou d’occasion, le choix est bien là – de s’asseoir pour siroté une boisson et, pourquoi pas, de lire un chapitre ou deux. Bienvenue à Babelle - La Boutik A Boukins.

Aux commandes de cette nouvelle enseigne, une certaine Annabelle Bussy-Brouster, avide d’offrir aux habitants un écrin de silence et de douceur, loin des inquiétudes de la vie réelle. Plusieurs coins de lecture sont proposés, avec option jardin. Un large choix de genres – polar, science-fiction, humour… –, des œuvres en version originale anglaise, et même un rayon exclusivement dédié à la Bretagne. « Hors littérature, je ne pense pas développer de gros rayons, mais je tiens à ce que le livre dont on parle en ce moment soit là. »

Idée astucieuse : les ouvrages d’occasion, grands formats ou poche, sont tous marqués d’une gommette rouge pour les repérer plus facilement. On retrouve enfin un espace jeunesse, incontournable, qui comprend des rayons de mangas ou encore d’œuvres pour les jeunes adultes.

« Le Covid nous aura plombés jusqu’au bout. Le réfrigérateur n’est arrivé qu’hier d’Allemagne, mais ça y est, c’est ouvert, et après les questions logistiques et de travaux, je peux enfin me consacrer à ce que j’aime faire », a confié Annabelle Bussy-Brouster, elle qui fut libraire à Paris.

Le Chaudron : un concentré de bandes dessinées

Fin juillet, Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) voyait apparaître une nouvelle librairie dans le Paquebot République, spécialisée en BD. Porté par les deux frères Adrien et Quentin Roche (en photo), ce lieu dédié au neuvième art devrait ravir tous les goûts...

Avec déjà 9 000 références, ces deux amoureux de la bande dessinée visent encore plus haut : « on espère arriver à 12 000 assez vite », rien que ça. Avec le succès grandissant de la BD, on ne doute pas une seule seconde du foisonnement à venir sur les rayons du Chaudron. Les lecteurs auront droit à un large éventail de choix, « de toutes les maisons d’édition », et une place importante accordée au manga, « qui bénéficie d’une vraie reconnaissance aujourd’hui ».

Le tout, au cœur d’une commune qui a su les séduire : « On s’était projeté à Lorient, Vannes ou Saint-Nazaire », ont-ils expliqué. « Quand on est venu prospecter, il n’y a pas eu de discussion. On a retrouvé un caractère ouvrier avec un dynamisme culturel. La ville mérite vraiment d’être découverte ».

Alors, quelle sera votre destination ?

Sources : Ouest France et Actu

Crédits photo : Babelle