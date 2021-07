Ricardo Franco Levi réélu au titre de président des éditeurs italiens

Les éditeurs membres de l’AIE réunis ont renouvelé leur confiance à cet homme, journaliste de parcours, patron de presse, et disposant d’une solide expérience parlementaire autant que gouvernementale — que ce soit dans les institutions italiennes ou européennes. Rappelons en effet que la précédente législation encadrant la vente de livres dans le Bel Paese porte son nom. En attendant qu’elle change, toutefois…

Actuellement vice-président de la Fédération des éditeurs européens, il en prendra la présidence à compter de 2023. « Nous, éditeurs, avons le privilège et la responsabilité d’avoir un engagement particulier, qui correspond à l’intérêt général du pays », indique-t-il. « La lecture et la connaissance sont des éléments indispensables, de véritables conditions impératives pour l’avenir. Et si nous ne voulons pas aboutir à un jeu à sommes nulles, également pour la croissance du marché du livre. »

ITALIE: Le livre, bien essentiel, “la victoire de 2020”

De la sorte, et ainsi qu’il l’aura plusieurs fois réaffirmé au cours de son précédent mandat : « La lecture et la connaissance participent des principaux outils de croissance économique et de construction d’une société plus équitable et démocratique. »

L’AIE représente, économiquement, 95 % du marché du livre. Elle devient donc particulièrement représentative lors des échanges internationaux. À ce titre, la France accueillera le pays dans sa nouvelle manifestation remplaçant feu Livre Paris, en 2023, en tant qu’invité d’honneur. Comment ? Tout reste à construire…

« La croissance des achats et de la lecture au cours de l’année passée récompense la ténacité entrepreneuriale des éditeurs, autant que celle des libraires, grands et petits. De ceux qui travaillent dans le commerce en ligne, distributeurs, grossistes, traducteurs ou auteurs. Tout cela démontre combien les politiques publiques de soutien à la demande peuvent avoir un impact positif », a poursuivi le président.

« La promotion de la lecture et le droit à l’éducation sont et demeurent au centre de nos préoccupations, surtout avec une partie du pays où l’on lit autant que dans le meilleur de l’Europe… Et une autre où il n’y a pas de bibliothèques ni de librairies, où presque tous les paramètres qui mesurent le niveau d’éducation pointent des situations de crise. C’est l’écart qu’il faut combler. C’est là la véritable urgence nationale. »

Le marché italien, pour 2021, montre des signes extrêmement favorables : sur le premier trimestre, les ventes ont amplement augmenté, avec 207 millions € de plus qu’en 2020 et 156 millions € de plus qu’en 2019 — soit 28 % de hausse. Sur les six premiers mois de l’année, le marché du livre pèse donc 698 millions €. Corollaire : Internet représente plus de 47 % des achats de livres…

