Italie : Internet atteint 47 % du marché du livre 

L’analyse de marché proposée sur la base des données de NielsenIQ pour le compte de l’AIE cible la période du 4 janvier au 20 juin. Ce sont ainsi 15 millions d’exemplaires de livres imprimés vendus de plus qu’en 2020. Mais plus significative encore, la croissance en regard de 2019 : 11 millions d’exemplaires de plus que ce premier semestre, soit 31 % de croissance.

Les meilleurs résultats sont pour la chaîne de vente au détail, qui réalise 207 millions € de plus qu’en 2020 et 156 millions € de plus qu’en 2019 — soit 28 % de hausse. Sur les six premiers mois de l’année, le marché du livre pèse donc 698 millions €.

Selon le président de l’AIE, Ricardo Franco Levi, ces résultats découlent de l’implication des différents secteurs de vente, autant que des aides engagées par le gouvernement et le parlement.

A ce titre, l’application 18App — ou Bonus Cultura, l’équivalent du Pass Culture en France, calqué sur le système italien — affiche d’excellents résultats : sur les deux premiers mois de 2021, 75 millions € ont été dépensés de plus que l’an passé.

Et puisque les chiffres sont bons, les consommateurs vont à l’amble : 31 % des lecteurs estiment lire plus qu’avant quand 25 % achètent plus. Seuls 123 % déclarent lire et acheter moins d’ouvrages.

Sur les canaux de vente, la librairie, tant chaînes qu’indépendantes, atteignent 332,9 millions €, contre 313,6 millions € en 2019. Le plus fort de la croissance résulte de la vente en ligne : 327,9 millions € en 2021, soit 47 % du marché, contre 184,6 millions € en 2019.

Les difficultés que connaît la grande distribution n’impactent donc pas vraiment le marché.

Enfin, dans les genres, c’est le secteur livres de jeux et loisirs qui profite très amplement de la situation : une croissance de 302 %, que la bande dessinée peine à concurrencer, avec pourtant 214 % de croissance. L’actualité politique affiche 99 % de croissance toutefois.

Enfin, élément notable, le prix de vente moyen est de 14,68 €, soit 1,6 % de moins qu’en 2020 et 2 %, en regard de 2019.

L’intégralité des données est à consulter ci-après :