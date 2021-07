Un algorithme conseillera des lectures, sur les sites de libraires

Gleeph se positionne comme un réseau social, tourné vers les recommandations de lecture. Tite Live a de son côté l’expérience des stocks, des rotations, des bases de données et des outils statistiques. Partenaire depuis la création de l’application, le second se montre enthousiaste à l’idée de généraliser un outil vendu aux gros opérateurs.

Pour Stéphane Michalon, Directeur de la publication chez Place des Libraires : « [Tite Live travaille] avec Gleeph dans le but de contribuer à des outils web supplémentaires pour les libraires, du type : "Si vous vous intéressez à ce titre, alors ces autres titres que nous avons choisis dans notre librairie pourraient vous intéresser". »

Pour le directeur général de Gleeph, Khalil Mouna, ce partenariat « renforce la librairie indépendante » grâce à ce qui serait « le meilleur outil de recommandations du marché ». Alors, autant les technologies, peut-être, autant sur la recommandation Gleeph semble avoir du mal à convaincre. Entre mars et juillet 2021, l'application est passée de 300.000 à 340.000 utilisateurs, avec 310.000 en mai. Or, elle en visait 1,8 million fin 2021. À titre de comparaison, Babelio recense plus de 1,2 million d'utilisateurs (site et application confondus).

Technologie pour libraires

Dans son fonctionnement, Fahrenheit établit des recommandations suivant sa base de données. Les listes seront fournies aux librairies en se basant sur des similarités calculées à partir des favoris d’un utilisateur. Les clients de Tite Live auront ensuite le choix d'intégrer ces conseils à leurs sites e-commerce.

Se faire connaître auprès des libraires, pour l'un, enrichir ses outils marchands pour l'autre, l'accord semble honnête. Il répond surtout à une problématique bien connue : celle de l'animation des plateformes de vente et de leur éditorialisation. Problème : l'effet prescripteur entraînera des recommandations uniformisées, sur chaque site. Au risque de faire disparaître toute forme d'identité ou de spécificité pour les commerces, sur la toile.

Toutefois, les librairies disposeront gratuitement de l'implémentation de l'algorithme, un coût de licence offert pendant un mois, un tarif partenaire pour les librairies avec un site e-commerce Tite Live, une activation rapide du service (sous 48H).

Finalement, Stéphane Michalon estime que « ce travail sur les stocks et le catalogue du libraire a pour objectif la mise en valeur de l’assortiment du libraire. Il veut optimiser les services aux clients notamment le click and collect et la bienvenue du client en librairie ».

Crédit : Maarten van den Heuvel - Unsplash