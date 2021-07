Un été à lire : deux mois dédiés à la lecture en plein air

Le Département des Hauts-de-Seine a imaginé un programme fait d’animations, de spectacles pour le jeune public, mais aussi pour les adultes, ainsi que de lecture en plein air dans le cadre de son événement. Celui-ci aura lieux à la Maison de Chateaubriand. En plus des ouvrages disponibles en libre accès tous les mercredis et jeudis de 15 à 18 heures, une dizaine de rendez-vous culturels, entièrement gratuits, seront ainsi proposés pour profiter de la magie des lieux et du beau temps.

Dimanche 4 juillet à 15 heures, Un été à lire sera ouvert quelques jours en avance par une visite théâtralisée du parc, accompagnée par l’humour, l’érudition et la poésie, d’Henriette et Huguette, incarnées par Pascale Maillet et Anne Leblanc de la compagnie 3m33 (une seconde représentation aura lieu le jeudi 26 août à 15 heures).

Mercredi 7 juillet à 14h30, deux heures de spectacle puis d’atelier avec la compagnie Balkoucha. Pour Le dragon et le porte-bonheur, direction la Moldavie pour fêter l’arrivée du printemps. On y confectionne un martisor (porte-bonheur), tressé de fils blancs et rouges selon la légende.

Ce mercredi 7 juillet marquera également l’ouverture du salon de lecture en plein air. Tous les mercredis et jeudis, de 15 à 18 heures, la médiathèque de Châtenay-Malabry mettra à disposition des ouvrages pour une pause lecture dans le parc.

Jeudis 8 et 29 juillet à 15 heures, Bibliothérapie. Atelier avec Jean-Yves Saez fait de jeux autour des mots, de travail de micro-écriture et de lectures à voix haute. Durée : 2h30.

Mercredis 14 juillet et 4 août à 15 heures, Enivrez-vous !, En 2021, Baudelaire aurait eu 200 ans et aurait connu les affres de la Covid 19. Comment l’aurait-il racontée, lui qui trouvait la beauté dans le plus rebutant ? Lecture en musique avec Schumann, Chopin, Berlioz... suivie d’un atelier, avec Elma Vatès (violoncelle) et Léonie Kerckaert (comédienne).

Jeudis 15 juillet et 5 août à 14h30, Hélène Loup entremêle Le Loup de Maupassant et d’autres contes, pour construire une chasse tragique : l’histoire de trois oursons turbulents qui se disputent le même gâteau.

Mercredis 21 juillet, 18 et 25 août, jeudis 22 juillet et 19 août à 14h30, avec un conférencier de la Maison de Châteaubriand, retour au XIXe siècle avec des lectures de Théophile Gautier, Guy de Maupassant ou Alphonse Allais...

Jeudi 22 juillet à 14h30, c’est L’heure du conte, avec la présentation de livres illustrés pour les jeunes enfants par un bibliothécaire de la Médiathèque de Châtenay-Malabry.

Mercredi 28 juillet à 14h30, Comme un chat dans une coquille de noix, spectacle conté des aventures d’un chat qui se retrouve malgré lui à voguer sur l’océan.

Mercredi 11 août à 15 heures, un bibliothécaire de la Médiathèque de Châtenay-Malabry animera un grand quiz musical qui fera voyager à travers les époques et les différents pays.

Jeudi 12 août à 15 heures, pour Livres & vous, un bibliothécaire de la Médiathèque de Châtenay-Malabry partagera ses lectures préférées et ses derniers coups de cœur.



Informations pratiques :

Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups

Maison de Chateaubriand

87, rue de Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry

Parc gratuit, ouvert tous les jours