Coup d’envoi du festival Partir en Livre à la Little Villette

Installée juste en face de la Grande Halle, la Little Villette accueille toute l’année spectacles et ateliers destinés à un jeune public. Pour ouvrir le festival Partir en Livre, le bâtiment et ses alentours ont été pensés comme un parcours culturel, tout à la fois ludique et pédagogique. Objectif : promouvoir la lecture et le dessin auprès d'une centaine d’élèves issus de classes appartenant à la Cité éducative du 19e arrondissement.

Mer et merveilles

Dans une petite salle ensoleillée du bâtiment, une dizaine d’élèves de maternelle sont occupés à dessiner avec application. Devant eux, Soledad, marraine du festival, propose des modèles de croquis d’animaux. Ce Partir en Livre 2021 a pour thème « Mer et merveilles » : des habitants des fonds marins qui prennent donc vie sous les mains enfantines. « On peut passer à la sardine ou pas ? », demande l’illustratrice aux quatre tables d’enfant concentré. « Non ! » répondent en choeur les apprentis dessinateurs, tout occupés qu’ils sont à finaliser les tentacules de leur poulpe.

Dans une autre salle, une rumeur s’élève. Mélange de cris enthousiastes, de musique électronique et de crissements de feutre sur toile : il s’agit d’un « Battle BD », un rendez-vous connu des manifestations du 9e art. Le concept ? Une sorte de pictionnary pour professionnel.

Deux auteurs de BD s’affrontent à coup de feutre de couleurs. En face d’eux, une page grand format, derrière, un public surexcité qui leur propose des idées et des mots clés. En quelques minutes rythmées par un DJ et un animateur caustique, les artistes font naître des paysages et des personnages. Arrivée au terme du temps réglementaire, les enfants sont invités à manifester bruyamment leur préférence, et la victoire se joue à l’applaudimètre.

Dehors sous des tentes bleues et blanches sont assis en rang d’oignon des collégiens plus ou moins stressés. Une heure durant ils devront composer un texte collectif pour ensuite le réciter à voix haute devant leurs camarades.

Un exercice d’écriture et d’oralité autour de l’écologie ou l’imaginaire, des thèmes mis en avant par le festival.

Transmettre le goût des mots.

Dans un petit studio de projection, l’auteur et comédien Félix Radu parle de son travail à une trentaine d’élèves attentifs. Le jeune humoriste est déjà connu des élèves grâce a ses pastilles culturelles au ton léger disponible sur Lumni et YouTube. Sous le pseudo Felix déLire il présente et remet au goût du jour les classiques, dans des vidéos de trois minutes.

L’auteur parle sans filtre des difficultés rencontrées dans sa jeunesse avec la littérature ou encore des réalités financières d’un artiste moderne. Les pastilles deviennent un moyen d’amorcer des discussions autour du Malade imaginaire ou encore du Rouge et le Noir. Habile.

Le comédien respecte son public et aborde des thèmes matures, n’hésitant pas à évoquer des ouvrages comme King Kong théorie, de Virginie Despentes. Et de développer par la suite le rapport de la romancière à la littérature et à la politique.

Durant une heure, Felix Radu tente ainsi de montrer en quoi ces œuvres sont profondément actuelles, affirmant avec conviction : « La poésie ce n’est pas seulement des textes et des vers, ça peut être partout, dans un recueil ou sur Tik Tok. »

À la fin de la journée sont distribués des chèques-lire. Les premiers des 100.000 qui seront proposés par le CNL tout au long de l’été. Après cette première journée réussie, c’est près d’un mois de manifestation qui s’enclenche. 172 projets qui mobiliseront quelques 800 auteurs et 330 librairies.

