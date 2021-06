De nouveaux parrains et une programmation pour la 7e édition de Partir en Livre

Créée en 2015 par le ministère de la Culture pour célébrer, durant l’été, le plaisir de lire, Partir en Livre réunit au fil de ses éditions un public de plus en plus large.

Initié par le ministère de la Culture, organisé par le Centre national du livre (CNL) en partenariat avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, ce festival littéraire sera lancé cette année par une série d’événements, à travers toute la France, qui s’appuieront sur les 172 projets sélectionnés et soutenus financièrement par le CNL, à la suite de l’appel à projets lancé en décembre dernier. Cette année, 76 nouvelles structures seront soutenues pour leur animation, ce qui représente une augmentation de plus de 60 % des projets labellisés dans le cadre de Partir en livre.

En mai dernier, après la présentation de l’affiche de la manifestation sur la thématique « Mer et merveilles », le CNL gardait le suspens concernant les noms des deux autres parrains. Aujourd'hui, le voile est levé et Partir en Livre sera officiellement parrainé par Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2020-2021, et Oxmo Puccino, rappeur français renommé.

Soledad Bravi, Yannick Bestaven, Oxmo Puccino

Le programme de Partir en Livre se décline sous diverses initiatives rendues possibles grâce à une forte mobilisation des professionnels, du monde associatif et de nombreux partenaires, publics et privés. Pour cette 7e édition, la grande fête du livre jeunesse s’organise autour de temps forts et de milliers d’événements gratuits pour tous.

Régine Hatchondo, présidente du CNL, affirme : « Je souhaite que, cet été, le livre et la lecture participent à la renaissance des activités collectives et culturelles que nous attendons tous avec impatience depuis plus d’un an, et que chaque enfant, chaque adolescent et chaque famille puisse trouver une activité littéraire qui lui plaise, à proximité de son lieu de vie ou de vacances. »

La richesse des événements témoigne de la diversité des genres et de la création littéraire de jeunesse (poésie, bande dessinée, philosophie, album, science-fiction et polar pour jeunes adultes...), mais aussi la multiplicité des formats d’animations : bibliobus, ateliers graphiques, balades contées, concerts dessinés, expositions, goûters littéraires, fresques collectives, lectures au bord de l’eau ou sur la plage…

En plus des projets sélectionnés, plus de 1000 évènements ont été référencés sur l’ensemble du territoire. La programmation s’enrichira d’ici le lancement de la grande fête du livre pour la jeunesse, le 30 juin 2021. Les événements seront à découvrir au fur et à mesure sur la carte interactive du site de la manifestation.

Vous pouvez trouver dès à présent le programme des évènements ici.