Les soeurs Brontë engagées dans une nouvelle lutte pour leur héritage

La bibliothèque Honresfeld, qui a révélé de nombreux trésors britanniques culturels cachés depuis 100 ans, risque d’être bientôt dispersée dans des collections privées à travers le monde. Elle se joint au presbytère des Brontë pour préserver sa collection nationale dans l’intérêt public en faisant appel à l’aide du gouvernement.

Depuis 1928, la Brontë Society est responsable de la gestion du musée du presbytère des Brontë, ancienne maison familiale du célèbre trio – voire quatuor - littéraire, situé dans le village de Haworth dans le Yorkshire. Dédié à la vie et aux œuvres des Brontë, il abrite une collection de manuscrits originaux, de meubles et d'effets personnels de la famille, faisant de ses collections les plus importantes au monde.

Chaque année, le musée enregistre plus de 70.000 visiteurs, venus du monde entier. Cependant, malgré son fort flux touristique, le musée peine à générer suffisamment de financement pour préserver les lieux. Subventionné seulement par les fonds publics de l’Arts Council England et par les donations des passionnés, l'établissement redoute la future vente aux enchères annoncée par Sotheby’s pour cet été.

Cette dernière propose à la vente 31 poèmes écrits à la main par Emily Brontë et révisés par sa sœur Charlotte. Ils sont évalués entre 800.000 £ et 1.200.000 £ (soit entre 939.000 € et 1.400.000 €).

Inquiets que ces manuscrits puissent disparaître dans des collections privées, de nombreux groupes s’indignent face à cette vente. Parmi ces derniers, la Brontë Society réclame aux parlementaires « une législation qui donnerait aux institutions publiques la possibilité d’acquérir des articles d’intérêt national avant qu’il ne soit mis sur le marché international ».

De même, la société souhaite également la mise en place de règles pour protéger les artefacts de la propriété privée, y compris l’établissement de normes de conservation et une obligation d’accès au public, comme par le biais de la numérisation. Cependant, une telle législation serait néfaste pour les bénéfices des musées à but lucratif et déposséderait les bibliothèques personnelles, constituées d'objets historiques.

Dans un communiqué, la Brontë Society déclare : « La Société croit que la maison légitime pour ces manuscrits uniques et extraordinaires, invisibles depuis cent ans, est au Musée du presbytère de Brontë, où ils peuvent être appréciés par les visiteurs, explorés par les chercheurs et partagés avec les amateurs de Brontë du monde entier pour les générations à venir. Nous avons tous un intérêt dans ces trésors remarquables. Nous devons regarder au-delà de la commercialisation et de la privatisation étroites du patrimoine et travailler ensemble pour protéger et partager ce que nous apprécions tous. »

Malgré les impacts financiers, engendrés par la pandémie, la Brontë Society espère pouvoir acheter autant de lots qu’elle pourra se le permettre. Elle appelle le public britannique à rejoindre leur combat contre cette enchère controversée en utilisant le hastag #SavetheHonresfeldLibrary sur Twitter.

