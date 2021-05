Enchères de légende : la bibliothèque perdue des sœurs Brontë refait surface    

Pour Sotheby’s, c’est une vente aux enchères « légendaire » qui s’annonce. Créée par les collectionneurs Alfred et William Law, la bibliothèque d’Honresfield avait disparu de la circulation depuis des décennies. La collection comportait notamment un ensemble de manuscrits rassemblé par Arthur Bell Nicholls, le veuf de Charlotte Brontë. Au cours de ces 90 dernières années, seuls un ou deux universitaires ont pu avoir accès à ces documents, rappelle un porte-parole de la maison.

« La collection dans son ensemble dresse un portrait unique des passions de l’une des familles de collectionneurs les plus grandes et les moins connues de l’âge d’or de la collection de livres », a déclaré le Dr Gabriel Heaton, spécialiste de la littérature anglaise et des manuscrits historiques de Sotheby’s.

INSOLITE : hypothèse morbide sur la mort des sœurs Brontë

Malgré plusieurs éditions originales et lettres d’auteur canoniques, se sont véritablement les manuscrits des sœurs Brontë qui agitent le monde littéraire. Comme le rappelle le New York Times, les documents ayant appartenu à la célèbre famille remportent le plus souvent de francs succès aux enchères. En 2011, un livre miniature créé par Charlotte Brontë à 14 ans avait dépassé le million de dollars. Ou plus récemment, dans le cadre des vacations Aristophil, la Brontê Society a acquis l'un des Juvenilia pour 780 000 euros.

Trésor littéraire

Au centre de la vente, on trouve un recueil manuscrit de 29 poèmes attribué à Emily Brontë et comportant des annotations de sa sœur Charlotte. « C’est le manuscrit le plus important d’Emily à être commercialisé dans sa vie, et de loin le manuscrit le plus important de ce type à rester entre des mains privées », a déclaré la maison.

« Presque rien d’Emily n’a survécu — elle a essentiellement écrit Wuthering Heights, puis s’est séparée du monde sans laisser de trace. Il n’y a même pas vraiment de lettres d’elle, car elle n’avait personne avec qui correspondre. »

La bibliothèque de Honresfield détenait également le volume familial de A History of British Birds de Thomas Bewick. On retrouve des notes du révérend Patrick Brontë tout au long de l’ouvrage, le père des enfants s’épanchant sur la taille et la forme des oiseaux. Le volume, qui donne un aperçu de leur vie de famille, est estimé entre 35.000 et 57.000 €.

A History of British Birds de Thomas Bewick - Sotheby’s

Parmi les autres lots attendus, on remarquera une note sur laquelle figure un croquis d’Anne et Emily travaillant à une table ou encore une lettre de Charlotte à son éditeur George Smith, dans laquelle elle discute des critiques de Jane Eyre.

« Notre amour pour les Brontë est étroitement lié à l’intérêt que nous portons à leur vie », explique le Dr Gabriel Heaton. « Ces manuscrits vous donnent une idée de leur créativité dans leur vie quotidienne, ce qui est tout simplement merveilleux. »

Si la vente est principalement tournée autour de l’héritage des Brontë, on trouvera également des manuscrits de Robert Burns ou encore de Walter Scott. Trois ventes aux enchères auront lieu à partir de juillet, avec une première exposition des lots du 5 au 9 juin. Pour en savoir plus, rendez-vous à cette adresse.

Crédit photo : Emily et Anne Brontë, 1841, avec des croquis d’Emily, incluses dans la vente de la bibliothèque Honresfield House chez Sotheby’s.