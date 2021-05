Soledad promet “mer et merveilles”

Créée en 2015 par le ministère de la Culture pour célébrer, lors de la période estivale, le plaisir de lire, Partir en Livre a su réunir, au fil de ses éditions, un public de plus en plus large.

Initiée par le ministère de la Culture, organisée par le Centre national du livre (CNL) en partenariat avec le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, cette grande fête littéraire sera lancée cette année par une série d’événements, à travers toute la France, qui s’appuieront sur les 172 projets sélectionnés et soutenus financièrement par le CNL, à la suite de l’appel à projets lancé en décembre dernier.

Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs et les jardins comme sur les aires d’autoroutes, le public sera invité à découvrir le livre et la lecture à travers la grande diversité de la création littéraire jeunesse (poésie, bande dessinée, philosophie, albums, mangas, science-fiction et polars pour jeunes adultes...) et la multiplicité des formats d’animations : rencontres avec les auteurs, bibliobus, ateliers graphiques, balades contées, concerts dessinés, expositions, goûters littéraires, fresques collectives, lectures au bord de l’eau ou sur la plage...

En 2021, la manifestation poursuit son développement et se transforme autour d’une thématique « Mer et merveilles » afin de proposer, sur une période étendue, du 30 juin au 25 juillet, de nombreux événements autour du livre et de la lecture, de la fin de la période scolaire au cœur de l’été, grâce à la mobilisation de tous les acteurs du livre.

Soledad, marraine de cette 7e édition (les parrains seront dévoilés ultérieurement), nous invite à lire sur la vague ! Elle transmet aux petits et aux grands le plaisir de la lecture et donne, cette année, ses couleurs à Partir en Livre.

Soledad Bravi a été directrice artistique d’une agence de publicité avant d’entamer une étroite collaboration avec le magazine Elle. Dans la célèbre page BD, les lecteurs y ont un rendez-vous hebdomadaire avec les personnages qu’elle a inventés et qu’elle a fait vivre au fil du temps. Artiste touche-à-tout, Soledad imagine également des histoires pour les tout-petits (L’Ecole des loisirs), invente une héroïne pour la collection Les paresseuses chez Marabout, crée des assiettes (pour Petit Jour), expose ses dessins taille mannequin (chez Colette) et continue à alimenter son blog quotidiennement.

« Quand on m’a donné le titre de l’événement « Mer et merveilles », j’ai tout de suite pensé à un poulpe [...]. J’ai également proposé comme idée, une jeune fille qui fait du surf en lisant un livre. C’est le double plaisir ! J’aimais bien l’idée de partager la lecture et les sensations qu’on peut avoir quand on surfe ».

En plus de la participation de Soledad, la manifestation pourra compter sur la mobilisation de deux parrains. Les noms de ces personnalités seront dévoilés prochainement.

Crédit photo © Isabelle Franciosa