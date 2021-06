Amiens : un mois de bande dessinée, pour les 25es Rendez-vous

Cette année, les festivités se déroulent ces 5 et 6 juin et les expositions se prolongeront jusqu'à l'automne (dans le strict respect des mesures sanitaires).

Le festival brille par la diversité des auteurs qu'il accueille, mais aussi par le large panel d'expositions et d'activités - tout public et jeune public - qu'il propose. Sur les 2 jours du festival, les dessinateurs se succèdent non-stop pour accueillir le public graphiquement, grâce à des retransmissions en direct de leur travail.

Une dizaine d'expositions mettront en lumière des œuvres incontournables, en partenariat avec la Maison de la Culture d'Amiens, le Safran et le Musée de Picardie. Parmi les expositions phares, celle dédiée à Cyril Pedrosa qui signe l'affiche de cette édition, L'Âge d'or, une épopée politique, ou celle féministe collective Libres ? avec les autrices et auteurs Aude Mermilliod, Ovidie, Cy, Juliette Boutant, Diglee, Lili Sohn et Thomas Mathieu.

Une autre se consacre aux créations du duo Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse sur la culture POP des années 50 à 80, les expositions Chasseurs d'histoires, chasseurs de trésors en partenariat avec le Musée du Louvre et Musée de Picardie, sur les liens entre archéologie et bande dessinée. Et enfin, d'autres difficiles à manquer, sur la célèbre série manga de jazz Blue Giant, les expositions jeune public autour de l'univers des Toutou, de Emma et Capucine et de l'album Le meilleurissime repaire de la terre.

Sans oublier une attention toute particulière portée aux 800 ans de la Cathédrale d'Amiens !