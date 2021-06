BD : “Je ne fais pas exprès de vendre des livres à 800 exemplaires

Une table ronde, en vrai, voilà longtemps que l’on n’avait pas eu le plaisir d’y assister. Étrangement, la pandémie 2020 n’aura rien réglé des difficultés que connaissent les auteurs. Régis Hautière, remplaçant Cyril Pedrosa au pied levé l’évoque clairement : « Une dégradation des conditions, oui et non. L’évolution du modèle de rémunération, partant de la page achetée dans les magazines de presse, à une seule avance sur droit aujourd’hui. »

FRANCE: état des lieux du marche de la BD

Économiquement, scénaristes, comme dessinateurs se retrouvent contraints de multiplier les projets, voire les éditeurs, pour obtenir des revenus suffisants. « Cela fait 15, ou 20 ans que j’exerce ce métier : cela me permet de savoir comment négocier mes contrats. En outre, j’ai les droits d’auteurs des anciennes séries qui se cumulent », poursuit le scénariste. Pour autant, la perte de la rémunération fixe a évidemment eu de grosses conséquences sur les auteurs.

Exister et faire exister

Frédéric Lavabre, directeur des éditions Sarbacane, récemment rachetées par Gallimard, témoigne en tant qu’ancienne maison indépendante. « Avec 5500 nouveautés par an, sur le marché de la BD, il faut se réjouir de la diversité qui est proposée. Mais admettre aussi que le public ne peut absorber cette masse. » Confronté à des maisons plus grandes, et d’autres plus petites, son métier repose sur l’équilibre : « Moi, éditeur, je ne fais pas exprès de vendre 800 exemplaires seulement d’un livre ! »

Et de rappeler que l’économie du livre, pour les structures éditoriales, dépend d’équilibres délicats. « Quand Catherine Meurisse part chez Dargaud, Sarbacane perd l’argent qui permet, par exemple, d’aller chercher un nouvel auteur. Cela tourne au casse-tête. »

En marge de la conférence, il expliquera à ActuaLitté que la revente à Gallimard n’était cependant pas motivée par ces problématiques : « Sarbacane va bien ; moi, j’ai 60 ans, je fatigue », plaisante Frédéric Lavabre. « S’adosser à un grand groupe, c’est l’opportunité de bénéficier des services supports, pour me simplifier la vie. Il n’y a rien de pire que d’avoir en tête des questions d’impressions, de stocks, de gestion, lors d’une rencontre avec un auteur pour parler de son livre. Nous avons tous, nous indépendants, perdus des auteurs pour ces raisons… »

Pour arriver à une édition saine, Sarbacane a pris le parti de publier peu : une vingtaine d’ouvrages chaque année. « Sur les droits d’auteur, je suis aligné sur ce que proposent les grands. Et en moyenne, au titre, je pense vendre mieux qu’eux. La différence réside dans les grands titres — un Lucky Luke, etc. — que je n’ai pas au catalogue. »

FRANCE: les chiffres 2020 de la bande dessinée

D’ailleurs, less is more : réduire le nombre de publications, Frédéric Lavabre reconnaît qu’il le faudrait, « parce que la chose qui importe, c’est de rendre le livre visible : dans une offre de 5500 nouveautés, c’est compliqué, incontestablement ».

Pour Christine Carrier, directrice de la BPI, ancienne du réseau des bibliothèques publiques d’Amiens, puis Grenoble, la surproduction est un enjeu. De même que le montant de droits d’auteur : la part qui revient aux créateurs devrait être interrogée. Dans la salle, on grince des dents, se souvenant qu’en septembre 2020, vacataires et contractuels de la BPI ont planté un piquet de grève pour dénoncer des revenus trop bas pour être éligibles aux allocations chômage…

D’ailleurs, le fondateur de Sarbacane riposte : « 12 % ou 8 % de droits, sur des ventes nulles, cela ne change rien ! » Toussotement poli de Christine Carrier qui reprend sur les marges des libraires encadrés. Et nouveau recadrage du patron de Sarbacane : « Ah, non plus : les librairies, plus elles sont petites, plus elles sont faibles. » L’échange s’arrêtera avec une observation générale sur l’importance du réseau de librairies en France…

Lecture publique et bande dessinée

Revenons donc sur les liens entre les deux secteurs. Le prêt de BD (manga, roman graphique inclus) en 2020 a représenté 31 %, contre 29 % en 2018. En outre, le budget d’acquisition dédié a atteint 20 %, indique Christien Carrier, soit 8 millions d’emprunts sur le territoire national. Sur les 100 documents les plus empruntés en France, 7 sont des bandes dessinées et la moitié d’entre elles sont parues avant 2013. Enfin, sur les titres les plus prêtés, les séries sont les plus représentatives.

« Si les bibliothèques, par ce modèle, prennent part à l’écosystème, l’année 2020 a posé un véritable problème, sur les budgets d’acquisition », reprend la directrice. Pas dépensés, les budgets peuvent être mis à mal l’année suivante — quand bien même les mesures incitatives et les aides du CNL pousseraient à maintenir les montants.

L’intervention des établissements porte aussi sur les activités connexes, salons ou accueils d’auteurs, qui représentent des options de rémunérations. Et d’énumérer les différentes expositions mises en place à la BPI, pour attirer de nouveaux lecteurs.

Entre les sociétés privées, les pouvoirs publics et les revendications des auteurs, il semble que des mondes cohabitent, sans véritablement se comprendre.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0