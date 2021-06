48H BD : deux jours dédiés à la bande dessinée !

Grande manifestation nationale dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes, les 48H BD est mise en place à l’initiative d’une association composée de 10 éditeurs : Ankama, Jungle, Kennes, Kurokawa, les Éditions de la Gouttière, Paquet, Petit à Petit, Pika Édition, Soleil et Vents d'Ouest.

Animations, dons d’ouvrages, prix de vente découverte, rencontres... Toute une palette d’actions est mise en place afin de célébrer toute la richesse et la diversité de la BD partout en France. L’association réunit ainsi plus de 200 auteurs au cours d’animations et de rencontres prévues aux quatre coins de la France et de la Belgique. Étant aux côtés des auteurs dans leur combat pour défendre leurs statuts et leurs droits, l’association rémunère le travail de tous les auteurs qui participent aux animations, aux cessions de dessins ou encore aux masterclass.

Chaînon indispensable de la diffusion de la bande dessinée, les libraires sont également au rendez-vous avec plus de 1 500 librairies participantes. Afin d'amener le 9e art auprès du plus grand nombre, 48H BD collabore avec les établissements scolaires et les associations caritatives.

En grande favorite des français, le bande dessinée ne cesse de montrer sa vitalité et de séduire – même en temps de crise sanitaire ! Avec plus de 53 millions d’exemplaires vendus en 2020, la diversité et la richesse sans cesse renouvelée de la production en font l’un des marchés les plus importants dans le paysage culturel français.