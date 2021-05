Les libraires disent “merci” à leurs clients pour Le Pari des Libraires

Si l'édition 2020 du Pari des Libraires proposait de dire « Je t'aime » à son commerce de proximité, celle de 2021 verra cette fois les commerçants dire « Merci » aux clients, avec toute leur gratitude pour un soutien renouvelé en cette deuxième année de pandémie.

Le site Paris Librairies a d'ailleurs connu une très forte progression de sa fréquentation en 2020 (+ 276 % de réservations), avec deux pics dans l’année : en mai, lors du premier déconfinement et de la réouverture des librairies, et en novembre lors du deuxième confinement, où les librairies ont massivement proposé un service de récupération de commandes passées en ligne.

Les librairies « invitent les lectrices, lecteurs, à partager leurs coups de cœur sur des marque-pages qui seront posés sur les livres, affichés dans les vitrines. Un classique de l'enfance, Le Livre à emporter sur une île déserte, une pépite à offrir, une découverte récente », annonce ainsi l'événement.

Un « grand jeu du ticket gagnant » est également organisé dans les librairies participantes : 100 chèques Lire sont à trouver dans la Gazette du Pari des Libraires, disponible dans les librairies participantes, pour remercier les clients.

« Les librairies me font ce même effet d’une fête, une grande fête au sein de laquelle je suis cette convive ravie et hébétée qui passe d’un invité à un autre en craignant de ne pas avoir le temps de parler à tout le monde », souligne Alice Zéniter, marraine du festival. Une fête où tous les lecteurs et lectrices sont invités...

Depuis 2015, porté par l’association Paris Librairies et soutenu par la Ville de Paris, Le Pari des libraires réunit les librairies indépendantes et les lecteurs et lectrices franciliennes lors d’un événement estival, participatif et fédérateur pour fêter la librairie indépendante francilienne.

