Le Pass Culture généralisé à tous les jeunes de 18 ans dès le 21 mai

Le dispositif culturel et numérique a fait l'objet d'une expérimentation auprès de l'ensemble des jeunes de 18 ans de 14 départements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault, Seine-Saint-Denis, Côtes-d’Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Ardennes, Doubs, Nièvre, Saône-et-Loire, Val-de-Marne et Vaucluse) entre juin 2019 et le début de l'année 2021.

A priori, la formule généralisée du Pass Culture devrait voir le crédit proposé aux jeunes, pour l'année de leur 18 ans, abaissé de 500 à 300 €, avec un laps de temps de 24 mois pour l'utiliser. Rappelons que cette somme leur permet de s'offrir des livres, places de cinéma ou de spectacles vivants, des instruments de musique ou encore des cours de pratique artistique, notamment.

Le livre a semble-t-il séduit les jeunes utilisateurs qui ont participé à l'expérimentation : on comptait ainsi plus de 400.000 livres (66 % des réservations totales) sur un peu plus de 766.000 offres réservées, pour un produit culturel également en tête du classement des réservations en fonction des montants dépensés (35,4 %).

Du côté de quelques libraires participant à l'expérimentation, le bilan était plutôt positif pour la dépense des crédits, mais mitigé quant aux effets à long terme sur la lecture...

Rappelons que l'application Pass Culture est désormais accessible à tous, pour prendre connaissance des offres culturelles autour de soi, mais que les crédits, eux, restent réservés aux jeunes de 18 ans.

Le Pass Culture sera généralisé à tous les jeunes de 18 ans, soit 800.000 personnes, à partir de ce 21 mai. Ce même jour, Emmanuel Macron se rendra notamment au CinéMazarin et à la Maison de la Culture de Nevers, accompagné par Roselyne Bachelot-Narquin.

Photographie : Emmanuel Macron, en déplacement au FIBD 2020 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)