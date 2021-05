Le Pass Culture démocratisé pour “profiter de l’offre culturelle autour de soi

Annoncée début mars, la démocratisation de l’application est désormais à l’œuvre. Mais une généralisation à nuancer, précise le ministère de la Culture : « Si l’application est ouverte à tous, seuls les jeunes de 18 ans résidant dans l’un des 14 départements de l’expérimentation peuvent bénéficier de l’aide de 500 € et donc réserver vos offres directement sur l’application. »

Pour les autres, il ne sera donc possible que de consulter sans option d’achat. De quoi s’épargner la taxe prise par les opérateurs également. « Une fois le Pass Culture déployé dans toute la France, l’ensemble des jeunes de 18 ans en France pourront bénéficier de l’aide. »

Notons que la rue de Valois et ses partenaires réfléchissent également à la possibilité de rendre l’application disponible aux jeunes de moins de 18 ans.

« Les réflexions sont en cours avec le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Culture pour avoir une déclinaison, en tout cas un dialogue, des outils qui sont utilisés par l’Éducation nationale pour faire l’Éducation artistique et culturelle et le Pass Culture. Trouver un continuum des outils et des méthodes pour faire en sorte que le Pass puisse aussi concerner des jeunes de moins de 18 ans », indiquait fin mars Damien Cuier, président de la SAS Pass Culture, lors d'une audition auprès de la Commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat.

Pour les partenaires — et ActuaLitté en fait partie — cette ouverture permet également de gagner en visibilité, « auprès d’un public élargi ».

PASS CULTURE: Et si ça fonctionnait ?

Enfin, les dernières données communiquées à la presse font état d’un certain enthousiasme des actuels utilisateurs, relayé par les partenaires. Si le livre compte manifestement parmi les meilleures ventes — confinements 2020 obligent — le budget du Passe ne cesse d’augmenter, provoquant quelques grincements de dents.

De 24 millions € en 2019, on passe à 40 millions en 2020 puis 59 millions en 2021. Beaucoup de bibliothécaires observent avec envie ces montants, dont une partie constitue in fine des aides indirectes à la librairie, à l’édition et, dans une moindre mesure, aux auteurs : développer la lecture publique sans les bibliothèques, malgré une politique affichée d’extension des horaires, reste aberrant pour certains.