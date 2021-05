France : 2 à 10 mois de prison avec sursis pour des pirates de livres numériques

« Après 10 ans de procédure, le monde de l’édition ne peut que se féliciter. C’est un jugement essentiel à la protection de l’écosystème du livre et du droit d’auteur, il protège la création du pillage et du mépris », clamait en fin d’audience l’avocat Richard Malka, représentant les éditeurs ainsi que le Syndicat national de l’édition.

En effet, une victoire. Ou le silence imposé sur une époque — voire la chape de plomb judiciarisé. À l’époque, le livre numérique est plus que dénigré par l’édition française : il faut être un irréductible gaulois pour résister à la force d’inertie qui plane dans le monde germanopratin. Déjà, à l’installation d’Amazon en France en 2007, de grands PDG pouffaient à l’idée que l’on puisse acheter des livres papier sur internet. Alors des livres numériques…

Pierre Maury décrivait parfaitement l’action de la TAZ (novembre 2013) :

Cela avait commencé par la réédition de livres indisponibles sous forme numérique, avec un souci de qualité parfois plus grand que chez l’éditeur original — le roman d’Alexis Jenni qui avait reçu le Goncourt en 2011 avait été ainsi mis en ligne avec un certain nombre de corrections. Cela s’est poursuivi par la mise à disposition, pour les membres d’un forum très actif, d’autres ouvrages, soit réalisés à partir d’un exemplaire papier — numérisation, reconnaissance de caractères, relecture et corrections, mise en forme... un travail de réédition, en somme —, soit achetés en toute légalité par quelqu’un qui, après un éventuel travail pour enlever les DRM et les tatouages, les rendait disponibles pour les autres membres. On y trouvait donc autant de raretés que de nouveautés. Mais toujours au mépris de la loi sur le droit d’auteur, ce qui était évidemment un problème — malgré les libertés prises par ailleurs avec cette loi par le très officiel ReLIRE. – Pierre Maury, éditeur numérique

En somme, la Team AlexandriZ compensait l'absence flagrante d'offre en ebooks, le microcosme parisien considérant, dans sa grande majorité économique, qu'il n'y avait aucun intérêt là-dedans.

2 à 10 mois

Alors, au terme de dix années, et après l’une des plus violentes modifications imposées au Code de la propriété intellectuelle avec ReLIRE, considéré comme « un piratage d’État », l’édition peut donc se réjouir. Selon l’AFP, neuf personnes ont été condamnées par des peines de deux à dix mois de prison avec sursis. Mais avec une circonstance aggravante : cette organisation du travail de numérisation.

Car en réalité, le boulot fourni sur l’assainissement de fichiers parfois sordides — et pour certains commercialisés officiellement par les maisons — méritait plutôt une médaille. Au moins en chocolat.

Trois personnes ont été pleinement relaxées, et pour cinq autres, les peines vont de 2 à 8 mois. Seules quatre restants ont écopé de 3 à 10 mois, suivant leur implication.

Pour leur défense, certains des prévenus avançaient que le format numérique permettait avant tout de stocker des fichiers dans leur liseuse, sans alourdir les valises des vacances. Ou encore, de ne pas abîmer d’ouvrages papier, ballottés d’ici à là.

Pour autant, si la numérisation d’un livre est autorisée en France — y compris d’un ouvrage prêté en bibliothèque —, c’est à la condition première que celui ou celle qui numérise soit propriétaire de l’appareil qui effectue la numérisation. Et la deuxième, c’est que le produit de la numérisation ne soit pas mis à la disposition du public.

Or, sur le forum de la Team AlexandriZ, les fichiers étaient partagés à bon rythme — il suffisait parfois de demander un ouvrage, pour le voir arriver peu de temps après.

Piratage, ou partage, si la justice a tranché le débat juridique, l'autre, plus philosophique, demeure entier. Car par la condamnation de ces pirates prétendus, le droit finirait presque par laisser entendre qu’entre 2011 et 2013, l’édition française avait une activité débordante en matière de livre numérique.

Max, la menace

Le SNE ajoute, depuis Twitter, que chaque éditeur engagé dans la procédure a obtenu le versement de 10.000 €, en réparation du préjudice subi. « Le SNE et les éditeurs se réjouissent que le Droit ait été dit et que les acteurs de cette entreprise de piratage de livres aient été sanctionnés. Le piratage de livres porte atteinte à la rémunération des créateurs », indique le syndicat.

Et d’ajouter : « Le piratage constitue une menace pour l’ensemble de l’écosystème du livre et la diversité culturelle. La juridiction pénale a aujourd’hui adressé un message de grande fermeté aux contrefacteurs. »

Notons que depuis 2013, les alternatives au forum de la TAZ ont fleuri – et si leur site est désormais inactif, on retrouve encore assez facilement un dossier contenant leurs numérisations sur la toile. Rappelons aussi que, parmi les grands faits d’armes, la Team fut certainement le premier site dit pirate à organiser une solution de rémunération pour un auteur, dont l’ouvrage figurait dans le catalogue d’ebooks contrefaits. Et ce, dans la veine des expérimentations menées par The Pirate Bay, autre géant du lien…

« Je ne suis pas comme Paolo Coelho, et je n'ai pas ses ressources ni ses assises financières. Je ne pourrais pas encourager à pirater mes livres. Faut que je paye mon loyer, mes courses ; faut que je vive. Et si le cycle sera publié en intégralité chez Critic en 2014, qui aura cette fois les droits numériques, je ne demanderai pas de moi-même le retrait du livre. L'éditeur le fera sûrement, et je le suivrai, parce que c'est mon intérêt aussi, mais les lecteurs auront sûrement plus à gagner à découvrir une oeuvre remaniée. C'est eux qui verront, et de toute manière, cette expérimentation d'un bouton Paypal sur un site pirate démontre que le manichéisme ambiant est largement relativisable », nous expliquait alors Thomas Geha, devenu depuis éditeur.

