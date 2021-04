Team AlexandriZ : pirates de livres ou distributeurs de savoir ?

C’était devenu la bête noire de dizaines de responsables numériques dans le monde de l’édition – et plus globalement chez les ayants droit. La présence de fichiers musicaux et de films agaçait d'ailleurs le monde culturel, plus largement. Ce 1er avril, Toutbox, plateforme de téléchargement, ferme ses portes. Certains connaissaient peut-être le service sous le nom PartageLibre.fr ou Partageurs.com : dans tous les cas, le site est désormais hors ligne.