Malgré 44 milliards € de revenus en 2020, Amazon ne paye pas d'impôt en Europe

Amazon EU Sarl, siège social européen de l’entreprise, a déposé ses comptes, et les chiffres donnent le tournis, même aux politiques. La semaine passée, la firme de Jeff Bezos a présenté des résultats pour son premier trimestre, où les bénéfices nets avaient plus que triplé — 8,1 milliards $ — avec des ventes mondiales en hausse de 44 %. Or, malgré l’année de confinement 2020, la société aurait subi une perte de 1,2 milliard € sur le territoire européen, ce qui lui permet de ne pas payer d’impôts.

Tout cela relève d’habiles procédés comptables, note le Guardian. D’un côté, un crédit d’impôt de 56 millions € a été accordé, qui permettrait de compenser d’éventuelles charges sur des bénéfices à venir. Et en tout, Amazon, dispose d’une ligne de 2,7 milliards € de pertes, susceptibles d’être reportées à tout moment.

La Sarl gère les ventes pour le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne et la Suède. En tout, elle dispose d’une masse salariale de 5262 personnes, soit un revenu net par employé de 8,4 millions €.

Une députée travailliste britannique, Margaret Hodge, sollicitée par nos confrères, déplore que la campagne d’optimisation fiscale mise en œuvre se poursuive plus que jamais.

« Ces grandes entreprises numériques s’appuient sur nos services publics, nos infrastructures et la main-d’œuvre éduquée et en bonne santé. Mais contrairement aux petites entreprises et aux contribuables assidus, les géants de la technologie ne versent pas au pot commun, pour le bien commun, les sommes dues », indique-t-elle.

L’exemple que le président américain Joe Biden semble désireux d’instaurer devient de plus en plus significatif. La taxation de ces sociétés apporterait des bouffées d’oxygène aux États, en cette période — et au-delà.

Dans le détail, les comptes d’Amazon EU Sarl montrent que les ventes 2020 ont augmenté de 12 milliards €, versus les les 32 milliards € enregistrés en 2019.

Mais, comme toujours, il se trouve un porte-parole pour assurer qu’« Amazon paye tous les impôts requis, dans chaque pays où nous opérons. L’impôt sur les sociétés est basé sur les bénéfices et non sur les revenus. Et nos bénéfices sont demeurés faibles compte tenu de nos investissements lourds et du fait que le commerce de détail est une entreprise hautement concurrentielle, avec de faibles marges ».

Sortez les mouchoirs : « Nous avons investi bien plus de 78 milliards € en Europe depuis 2010 et une grande partie de cet investissement s’effectue à travers les infrastructures, qui créent des milliers de nouveaux emplois, génèrent d’importantes recettes fiscales locales et soutiennent les petites sociétés européennes. »

