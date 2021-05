Les éditions Ring sont mises en vente

« Nous ne pourrons malheureusement rien publier cette année ni nous rencontrer lors d’événements signatures. Ce n’est que partie remise. Nous n’en dirons pas plus pour l’instant, sinon que nous allons chercher activement une solution pour revenir au plus vite et dans les meilleures conditions. Vous en serez les premiers informés », indiquaient les auteurs et leur éditrice.

Ayant tenté de joindre l’éditrice, ActuaLitté n’a pas eu de retours, mais le fondateur de la maison, dans un communiqué, vient d’apporter éléments d’explications.

« J’ai vécu, il y a un mois, un drame incommunicable, à savoir la perte brutale de ma mère, qui était mon unique famille et l’amour de ma vie. J’ai publié plusieurs messages à ce sujet sur ma page personnelle », indique-t-il dans un communiqué.

« Début avril, le jour de son enterrement, l’état de sidération et l’épuisement lié aux épreuves et aux coups pris pendant ces dix années d’édition tumultueuses, ont pris soudainement une nouvelle dimension. J’ai décidé de mettre en vente la maison d’édition Ring pour me consacrer pleinement au Ringstore Paris, un lieu qui m’est cher et auquel ma mère tenait beaucoup ».

Le Ringstore Paris restera donc indépendant, ne sera pas vendu et ouvrira bien le 9 juin. Le bar coffee shop restaurant perdurera dans sa carte exceptionnelle tout en conservant un store. « Ce lieu unique et indépendant sera notre prochaine aventure. J’ai hâte de pouvoir vous en dire plus ».

Et David Serra de souhaiter « longue vie à Ring, longue vie à Marsault, Laurent Obertone et Papacito dans leurs futurs labels ».

Rappelons que Ring avait été fondé par celui qui fut l’agent littéraire de Maurice Dantec, sous le nom de David Kersan. Amorcée en avril 2012, elle marquait le grand retour de l’auteur de Sirène rouge… Il devait alors publier Satellite Sisters, suite de Babylon Babies.

Mais l'histoire prendra une toute autre tournure, plus juridique que littéraire car Dantec dénonçait un contrat d'édition abusif : Ring finira par couper les liens avec le romancier, s’estimant « prisonnier d’un auteur perdu ». Dantec, blacklisté par tous ses précédents éditeurs, s'était réfugié au Québec, considérant que la France n'était plus viable. Devenu le mal-aimé de l’édition française, ou le romancier le plus illisible, selon ceux qui en parlaient, il était décédé en juin 2016, âgé de 57 ans.

Crédit photo : librairie du Ringstore