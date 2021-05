Quinze jours de librairie pour les lycéens d'Île-de-France

La Région Île-de-France poursuit ses nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle auprès des lycéens, afin notamment de leur donner le goût de la lecture et du livre, et organise la Quinzaine de la librairie pour les lycéens qui se tiendra du 17 au 28 mai 2021. 1300 élèves de 50 classes de lycées généraux, technologiques et professionnels franciliens iront à la rencontre de 50 auteurs dans 50 librairies indépendantes d’Île-de-France. L’occasion pour eux de découvrir un auteur et son ouvre, un libraire et sa profession, mais aussi ce commerce culturel de proximité qui nous est si essentiel : la librairie.

En amont, libraires et enseignants travaillent ensemble pour préparer les lycéens à ces moments d’échanges privilégiés, et les sensibiliser à l’univers de la lecture et à cet important maillon de la chaîne du livre qu’est la librairie de proximité.

Chaque élève participant à la Quinzaine de la librairie pour les lycéens recevra un chèque-lire d’une valeur de 18 € offert par la Région Île-de-France, qu’il pourra utiliser dans sa librairie.

La Quinzaine de la librairie pour les lycéens est l’un des programmes originaux d’éducation artistique et culturelle de la Région Île-de-France, comme les Leçons de littérature dans les lycées franciliens, le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle ou encore Paroles de Chercheurs.

La Région Île-de-France favorise l’égalité d’accès au livre en veillant à la répartition territoriale des établissements scolaires impliqués, en particulier en grande couronne, dans les zones rurales et les quartiers populaires. Elle soutient également l’activité des libraires indépendants sur l’ensemble du territoire francilien, via ses aides pour les librairies : développement des fonds, travaux d’aménagement, résidences d’écrivains, manifestations littéraires, et aides d’urgence Covid-19 dans le contexte de la crise sanitaire.

Parmi les temps forts :

Rencontre entre une classe de seconde du lycée Jean Renoir et Tiffany Tavernier à la librairie Les 2 GeorgeS (Bondy, Seine-Saint-Denis)

Rencontre entre une classe de seconde professionnelle du lycée Henri Poincaré et Arnaud Cathrine à la librairie La Fontaine au livre (Palaiseau, Essonne)

Rencontre entre une classe de seconde du lycée Jean Vilar et Tanguy Viel à la librairie Le Monde d'Arthur (Meaux, Seine-et-Marne)

Rencontre entre une classe d'élèves allophones du lycée Maximilien Perret et Claire Fauvel à la librairie L'établi (Alfortville, Val-de-Marne)

Rencontre entre une classe de seconde au lycée Guy de Maupassant et Valentine Goby à la librairie Au pays des livres (Colombes, Hauts-de-Seine).

Crédit photo Librairie Les Deux GeorgeS