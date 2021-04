Le livre d'occasion, l'embellie française

« 2020 fut une année exceptionnelle pour Momox à tous points de vue. En effet, le boom des achats en ligne s’est conjugué avec la conscience écologique grandissante des consommateurs et la volonté de consommer plus durablement, sans faire de concession sur l’expérience client », déclare Heiner Kroke, CEO de Momox.

« Dans le contexte inédit dû à la Covid-19, la sécurité de nos employés a été notre priorité. En effet, nous l’avons hautement respectée afin d’éviter tout risque d’épidémie au sein de nos équipes sans lesquelles nous n’aurions pas pu atteindre de tels résultats. La mobilisation exceptionnelle de nos collaborateurs a permis d’assurer la continuité des services et poursuivre l’optimisation de nos plateformes durant toute cette période. Je tiens à les en remercier chaleureusement ! ».

LIVRE: internet et le marché de l'occasion en France

Avec le confinement, la France est devenue le territoire où le livre d’occasion a le plus fonctionné, assure l’entreprise. Il prend la tête du podium des achats culturels de seconde main, avec 5,4 millions de livres vendus en 2020. Les commandes de DVD ont, quant à elles, bondi de 30 % tandis que celles des jeux vidéo ont progressé de 7 %, comparé à la même période de l’année précédente.

Les lectures des Français

Ainsi, et dans un contexte morose, les Français ont été principalement friands de fictions légères alliant humour et émotion. Leur choix s’est porté sur des livres comme Mémé dans les orties, d’Aurélie Valognes ou encore Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en n’as qu’une, de Raphaëlle Giordano. Quant aux DVDs, les Français ont élu La reine des neiges, Autant en emporte le vent et Le cercle des poètes disparus pour accompagner leurs soirées home cinéma.

La France reste le deuxième marché le plus important pour la société, avec 18 % des résultats globaux, soit 55 millions € — contre 77 % pour l’Allemagne, avec 241 millions €. La vente de livres constitue 64 % du CA total et la vente de médias (CD, DVD, Blue Ray, jeux vidéo) 21 %.

La prochaine étape passera donc pas le développement de nouvelles offres, et notamment la consolidation de la version Fashion, pour la version allemande. Mais également de travailler à la durabilité de son offre.

Pour ce faire, Momox a lancé un vaste programme de transition durable (avec plus de 30 projets) visant à réduire ses émissions de CO2 et économiser des ressources énergétiques. À titre d’exemple, l’entreprise a équipé l’ensemble de ses six sites avec des éclairages LED et opté pour des matériaux plus durables comme des emballages carton et plastiques faits à partir de matières recyclées.

Par ailleurs, pour 83 % des clients de Momox, la durabilité est le principal critère pour l’achat et la vente de produits d’occasion. En donnant une seconde vie aux articles culturels, ces derniers contribuent à économiser près de 7500 tonnes de CO2 chaque mois.

Crédit photo © Christophe Busse