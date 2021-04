Des libraires organisent leur salon de printemps sur internet

Le e-Salon de Printemps commence ce vendredi 23 avril à 15 heures. Organisé par le Syndicat de la librairie ancienne et moderne (SLAM), cet événement rassemblera une centaine de marchands, libraires et galeries de France et d'ailleurs, avec 35 exposants étrangers attendus.

Les libraires présenteront chacun leur sélection affinée de 20 livres et documents rares. Plus de 2000 livres et documents seront ainsi à découvrir au fil des trois jours du salon, jusqu'à ce dimanche, 21h.

Ce e-Salon de Printemps précède logiquement un e-Salon d'Hiver, qui se déroulera pour sa part du 10 au 12 décembre 2021.

Le SLAM compte également organiser une prochaine édition physique du Salon du Livre Rare, qui devrait prendre place du 24 au 26 septembre 2021 au Grand Palais Ephémère, si les conditions sanitaires le permettent.

Le salon est accessible à cette adresse.