Quand l'argent public sert la promotion du livre d'un député

« Je ne sais pas si ça entre dans les attributions d’un collaborateur de député de jouer son attaché de presse pour un ouvrage qui entre dans le domaine des travaux privés, mais je t’avoue que ça m’a fortement surpris », nous indique un confrère journaliste, qui a reçu ce 21 avril une présentation du livre, signée par le collaborateur parlementaire de Mickaël Nogal.

“Toi qui entres (dans mon intimité), abandonne tout espoir”

Il s’agit là du premier ouvrage de ce député, présenté comme une « série littéraire », que l’on ne retrouvera que sur la plateforme Rocambole, en streaming. 10 épisodes, où Mickaël Nogal retrace son parcours : enfance modeste à Toulouse, engagements politiques, pour aboutir à l’Assemblée nationale, après l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence.

La trame globale part de l’arrivée à l’Assemblée nationale et procède par flash-back, pour nous faire rentrer dans l’intimité du Palais Bourbon, au-delà de ce que l’on peut en voir le reste du temps. Et comme l’indique le préfacier de luxe, il s’agit donc d’un « journal intime de notre démocratie ».

« Mickaël Nogal nous conte la destinée d’une famille qui a choisi la France pour y vivre, aimer, travailler. [...] Il nous fait vivre l’aventure d’un jeune qui croit fermement que la valeur n’attend pas le nombre des années, et qui le prouve. [... ] Ce qu’on lit dans ces pages, c’est un journal intime de notre démocratie. […] Dès la première heure, Mickoél Nogal m’a honoré de son soutien au sein des JAM [Les Jeunes avec Macron, NDLR] avant de prendre des responsabilités dons les rangs d’En Marche et de rejoindre les bancs du Palais Bourbon. Je suis fier que notre jeunesse sache susciter et mûrir des vocations politiques aussi convaincues, et je souhaite que ce témoignage donne a beaucoup d’autres l’envie de s’engager ». – Extrait de la préface d’Emmanuel Macron.

Plus qu’un suiveur, Mickaël Nogal compte parmi les principaux responsables du mouvement JAM. Certes, mais... : est-il donc dans les attributions d’un attaché parlementaire, que rémunère donc l’argent public, de se changer en attaché de presse ?

Géométrie parlementaire variable

« Comme l’a montré l’affaire Fillon lors de la campagne présidentielle, les attributions d’un attaché parlementaire ne sont fixées par aucun texte ni aucun règlement, c’est donc en fonction de l’opportunité politique et de la soumission du juge à l’autorité politique que tout cela est évalué », nous remémore un spécialiste en communication politique.

Ah, oui, l’affaire Fillon, ou le Pénélope Gate… Ou comment l’épouse du député mena de front une carrière d’attachée parlementaire et de femme de lettres — spécialisée dans la critique littéraire.

« Cependant, sur son temps libre, le collaborateur fait ce qu’il veut. Mais il reste peu probable qu'il le fasse sur son temps libre. »

Une ancienne attachée parlementaire nous précise : « Si son député lui demande, il le fera... C’est bien tout le problème de ce statut : sa mission est définie par le parlementaire. Mais cela pose en effet un souci déontologique. » Dans le cas présent, si expédier un email à une base de journalistes ne prend pas un temps démesuré, le collaborateur n’en demeure pas moins payé par l’Assemblée — donc par les impôts des français.

Sauf que refuser ce service à son employeur s’avère dangereux, au point d’en perdre son poste. « Certains collaborateurs font les courses de leurs députés, certains du baby-sitting, certains sont envoyés dans les parkings de l’assemblée pour nettoyer la voiture, etc. », reprend-elle. D’ailleurs, les députés LREM ne renâcleraient pas devant ce pouvoir, au point d’en profiter « plus que l’Ancien Monde ».

Pas de livres sans librairies ?

La pirouette épatante, nous souligne une personnalité politique repentie, réside dans le fléchage de l’argent, lié aux ventes de ce livre. « Les droits d’auteurs seront intégralement reversés à l’association Un abri qui sauve des vies, qui œuvre pour mettre à l’abri des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales », note le communiqué de presse.

« À ce titre, il serait possible, pour le député, d’affirmer que son collaborateur ne travaille pas à son enrichissement. Et comme la cause est noble, on passera outre que les collab’ ont pour mission première le boulot parlementaire, pas la promotion. »

En revanche, les librairies resteront sur leur faim : le député, nous précise son attaché parlementaire, « a décidé de s’emparer des moyens de communication 2.0. Il passe donc par cette start-up française, Rocambole, qui est un Netflix de la littérature. Ils comptent quelque 50.000 abonnés, et proposent cette lecture en série. Donc, non, il n’y aura pas de livre en tant que tel. » Comprendre : pas de livre imprimé. Donc pas de ventes en librairies.

Sollicité, le fameux attaché parlementaire confirme qu’il y a bien « mon contact sur le mail » adressé aux journalistes. Selon lui, nul problème : « Cela fait vraiment partie de son mandat de député et de sa fonction. » Il assure avoir également pris part aux relectures du livre, dont la promotion « rentre tout à fait dans les missions de transmission au quotidien. Comme une sorte de très grand tract. »

À un an des élections, on imagine bien les enjeux.

Crédit photo : Annette Fischer/ Unsplash