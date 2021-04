Les néonazis autorisés à se servir de textes classiques

Fin mars, nous apprenions qu’un éditeur néerlandais avait fait paraître une traduction révisée de La Divine Comédie. Le texte avait cependant subi une purge, de la volonté même de la structure : les références à Mahomet, passablement raillé dans le passage de L’Enfer, étaient supprimées. Et ce, justifiait la maison, affin d’« éviter que le livre soit inutilement blessant ». Un coup stupidement dur pour la culture classique et plus désastreux encore, en ce qu’il impliquait.

L'Académie Nobel sort les griffes

Que Dante soit ainsi victime du « politiquement correct », comme l’estimait le PEN Club de français, et d’un raisonnement absurde, ne faisait aucun doute. Réécrire l’histoire, modifier les œuvres, recomposer la mémoire, voilà bien des méthodes douteuses. Mais l’affaire suédoise fait étrangement rebondir l’actualité.

L’Académie Nobel n’a pas la réputation d’un va-t-en-guerre — et depuis la procédure pour agression sexuelle qui avait condamné le mari d’une des membres, l’organisation suédoise se cherchait plutôt une conduite. Pourtant, elle a porté devant la cour de Stockholm une plainte, tentant de faire interdire l’usage, par un groupe néonazi, de poèmes suédois classiques.

Sur son site internet, le Mouvement de résistance nordique (Nordiska motståndsrörelsen) avait en effet publié quelques textes et autres œuvres servant son propos.

Fondé en 1997, ce groupe pan-nordique se décrit comme un soutien ouvert aux thèses du national-socialisme. S’il prône une Scandinavie unie, c’est sur la base du réseau Résistance blanche aryenne, actif entre 1991 et 1993. Interdit purement et simplement en Finlande à partir de septembre 2020, il continue pourtant de sévir. En Suède, il porte haut l’idée d’une suprématie blanche et malgré ses faibles scores en politique, s’est officiellement enregistré en 2015 comme parti.

Une législation au bras tordu

Selon l’Académie Nobel, les œuvres utilisées étaient celles d’Esaias Tegner (1782-1846), Viktor Rydberg (1828-1895), Verner von Heidenstam (1859-1940), ainsi que des textes datant de l’époque viking. Or, pour versés dans le domaine public qu’ils soient, ces documents demeureraient protégés par un droit moral — empêchant d’être utilisés n’importe comment.

Pourtant, le tribunal n’a pas validé la position des plaignants : de fait, les œuvres ne peuvent pas être publiées avec des documents qui inciteraient à la haine. La Justice dénonce ainsi tout écrit qui serait « potentiellement criminel ou, à tout le moins, exprimerait des remarques désobligeantes, offensantes, à l’égard de groupes ethniques ». En somme, rapprocher dans un contexte haineux, les poèmes de ces auteurs, de thèses xénophobes.

Chose que le groupe néonazi s’était bien gardé de faire : selon leur avocat, les textes ont bien été publiés en l’état, sans autre forme de procès. Juste pour la beauté des textes et certainement pas pour promouvoir une quelconque idéologie malsaine, évidemment.

Le juge Tomas Norström se trouvait dans une situation inédite, note The Local. La clause invoquée par le Mouvement de résistance nordique trouve en effet son fondement en droit dans une clause de la loi sur le droit d’auteur de 1960. Or, ce point n’avait encore jamais été éprouvé devant la justice. Et la situation mettait même à mal la législation en vigueur, en ce que rien du texte n’était applicable au cas présent.

Pour autant, a considéré le juge, la demande de l’Académie Nobel devenait irrecevable, car elle provoquerait une jurisprudence aux conséquences lourdes sur la liberté d’expression et de la presse.

Mats Malm, secrétaire permanent de l’Académie, souligne que la loi sur le droit d’auteur protège bien les auteurs vivants et leurs œuvres. Ces dernières ne peuvent être associées contre leur gré à des documents de haine. « Mais les auteurs décédés n’ont pas cette opportunité et c’est là que nous pensions qu’une protection des œuvres classiques entrerait en jeu », indique-t-il.

Crédit photo : Hanna Sörensson CC BY SA 2.0