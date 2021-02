Étudier la Shoah en Pologne et risquer un procès en diffamation...

Appel au Président de la République de Pologne, Monsieur Andrzej Duda

Monsieur le Président,

Nous vous écrivons de la part du Comité de Défense des Écrivains persécutés et emprisonnés du Centre Suisse romand de PEN International, association mondiale de poètes, de romanciers, de journalistes et d’éditeurs, fondée en 1921, qui s’engage à défendre la libre circulation des idées entre toutes les nations, à promouvoir une littérature sans frontières et à s’opposer à toute restriction de la liberté d’expression et d’opinion, et enfin, à construire des ponts de la paix et de l’amitié entre tous les peuples.

Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec les professeurs Barbara Engelking et Jan Grabowski, et notre grave inquiétude au sujet du procès en diffamation contre ces deux chercheurs de renommée internationale et coauteurs d’une publication intitulée Night without End et publiée en 2018.

POLOGNE : la liberté de la recherche sur la Shoah menacée ?

Les professeurs Barbara Engelking et Jan Grabowski ont été accusés à cause de leur ouvrage retraçant le douloureux et triste sort des Juifs qui se sont cachés dans la Pologne meurtrie sous l’occupation nazie. Leur « ’délit présumé »’ : Diffamation présumée contre l’ancien maire du village de Malinów de la région de Podlasie. Le 12 janvier 2021 a eu lieu la dernière audience du procès intenté par une citoyenne ayant le soutien du président du conseil de surveillance de l’Agence de presse polonaise, chef et fondateur de la Ligue polonaise contre la diffamation et ancien directeur adjoint de la Fondation nationale polonaise.

Au cours de cette affaire judiciaire, un premier jugement a été rendu le 9 février au tribunal de Varsovie, à peine deux semaines après la commémoration du 76e anniversaire de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz. Dans ce procès en diffamation, les professeurs Barbara Engelking et Jan Grabowski ont été condamnés à publier des excuses publiques pour « inexactitudes » dans leur ouvrage.

Nous sommes convaincus que les spécialistes, dont des universitaires polonais et étrangers, devraient être encouragés dans leurs recherches selon les meilleures méthodes et normes acceptées dans le monde académique. Ces chercheurs auraient la mission d’étudier des faits et phénomènes liés à l’un des plus tragiques périodes de l’histoire de la Pologne et du monde contemporain.

Les fruits de leurs recherches sont naturellement sujets à des critiques dans une atmosphère absente de peur, d’intimidation ou de menaces, digne d’une nation polonaise normale après tant d’horribles tragédies et de longues décennies de souffrances injustes.

Or, le parlement polonais venait d’approuver un projet de loi interdisant d’impliquer la Pologne dans les crimes contre l’humanité commis pendant l’occupation nazie allemande du pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette loi menace des amendes et jusqu’à trois ans de prison pour quiconque « attribue publiquement et mensongèrement la responsabilité ou la coresponsabilité à la nation polonaise ou à l’État polonais pour des crimes nazis ». Deux semaines plus tard, après avoir été approuvé par le Sénat polonais, le président polonais Andrzej Duda a signé le projet de loi et l’a renvoyé à la Cour constitutionnelle en vue d’un examen judiciaire final.

Aussi craignons-nous que l’implication flagrante dans ce procès en diffamation – d’un organe subventionné par des fonds publics – risquerait d’être interprétée comme une nouvelle forme de censure et une tentative de dissuader les chercheurs de mener et de publier les résultats de leurs recherches. Et ce, par crainte d’un procès inéquitable et des litiges coûteux qui en découlent.

Pour les raisons précitées, Monsieur le Président, oserions-nous faire appel à vous pour que les résultats des recherches des professeurs Barbara Engelking et Jan Grabowski ne soient incriminés et condamnés, et que les historiens auteurs de l’ouvrage Night without End, puissent accomplir leur difficile mission. Que ces femmes et ces hommes honnêtes et courageux redonnent la voix juste à la vérité de l’histoire et l’ode à la joie rayonnante d’espoir et de fraternité. Pas seulement pour la Pologne, mais aussi pour l’humanité tout entière.

Monsieur le Président, nous vous remercions d’avance pour votre attention spéciale à ce sujet ultra urgent et vous serions reconnaissants de bien vouloir nous informer de toute intervention que vous pouvez faire en faveur de notre requête, au nom de nos deux professeurs et historiens Barbara Engelking et Jan Grabowski.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre considération distinguée.

Nguyên Hoàng Bao Viêt

Président du Centre PEN Suisse Romand

Délégué du Comité de Défense des Écrivains persécutés et emprisonnés (CODEP/WIPC)

Délégué du Centre PEN Suisse romand au Congrès du PEN International à Varsovie en 1999 et à la Conférence du Comité de Défense des Écrivains persécutés et emprisonnés de PEN International à Cracovie en 2013

illustration : Dage - Looking For EuropeSuivre, CC BY 2.0 ; Westerbork (camp de regroupement et de transit) aux Pays-Bas