Île-de-France : plus de 3 millions € pour le livre et la lecture

La Région s'investit une fois encore dans le soutien aux industries culturelles, ainsi qu'à ses acteurs. Dans le détail, voici les éléments qui seront présentés au vote – qui sauf catastrophe, devrait valider les montants suivants :

234.000 € pour des aides aux manifestations littéraires : Grand Poetry Slam 2021 (75), Les Parleuses saison 3 (Île-de-France), Marché de la poésie (Île-de-France), Les livres en plein air (92), Salon Saint-Maur en poche (94), Formula Bula (Île-de-France), Printemps de la traduction (Île-de-France), Salon jeunesse Sapristi (94), Le château se livre (95), Festival BD Buc (78), Ent’revues (75), Salon du livre et de la presse jeunesse (93), Salon du livre d’histoire (78), Salon de la BD et du livre d’aviation (91), Festival Vox (93) ;

134.000 € pour des aides aux projets des professionnels de la chaîne du livre : Louie Média, Editions Otium, Espaces et signes, Caractères, Editions du sonneur, Ça et Là, Norma, Macula, Editions de l’Ogre, Les rêveurs, Editions B42, Verbes ;

Près de 345.000 € (344.973 €) pour 29 aides au titre du programme de résidences d’écrivains dont 17 bourses pour les auteurs et 12 aides spécifiques aux structures ;

300.000 € en faveur de l’ADELC au titre de l’aide à la librairie indépendante dans le cadre d’une convention avec la Région Île-de-France et 91.000 € pour 6 librairies indépendantes : La Procure (78), Le Guillemet (75), Un livre à soi (91), Librairie Vert Paradis (92), Librairie Folie d’encre (93), Librairie Chroniques (94) ;

1,6 M€ (1 646 291 €) au titre de l’aide à la construction, à la rénovation et à l’aménagement des médiathèques : construction de la médiathèque de Herblay (95) et acquisition d’un fonds pour le médiabus de Meaux (77).

Près de 500.000 € (490.000 €) pour la mise en œuvre des programmes originaux de la Région Île-de-France en faveur du secteur du livre et de la lecture et au bénéfice des lycéens et apprentis franciliens : Quinzaine de la librairie pour les lycéens, Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la Région Île-de-France, l’achat de livres (50.000 €) pour les élèves participant à ce prix, 30.000 € de bons d’achat de livres pour les élèves (chèque-lire), 130.000 € pour le paiement des cotisations sociales pour les bourses aux auteurs du programme régional de résidences d’écrivains, etc.

En novembre dernier, la Région francilienne avait déjà débloqué un fonds de 10 millions € fléchés vers le monde culturel.

Crédit photo : Free Photos CCC 0