Lyon BD Festival 2021, le temps des retrouvailles 

Mathieu Diez, directeur du Lyon BD Festival, l'assure : « L’année 2020 aura montré la résilience du modèle Lyon BD avec une édition digitale du festival au mois de juin 2020, et une éclectique Saison d’automne proposée à travers la ville et la région en fin d’année. Aujourd’hui nous faisons le pari d’une édition 2021 ambitieuse, dense, innovante, et surtout “en vrai”. Une expression qui cristallise à elle seule l’aspiration des artistes, des professionnels et acteurs de la culture, et du public à se retrouver. »

« Un fil rouge donnera corps et âme à cette programmation : la diversité. Diversité des esthétiques de la bande dessinée, diversité des formats et manières de la représenter, diversité des lieux, ils seront plus de 60, qui accueilleront le neuvième art à travers Lyon et la région au mois de juin. Enfin, diversité des artistes invités qui nous font l’honneur et le plaisir d’être des nôtres au mois de juin », poursuit-il.

« C’est avant tout pour et avec eux que nous construisons dans un contexte incertain, avec responsabilité et militantisme, ce 16e Lyon BD Festival ».

Entretien avec Fabien Toulmé

Peux-tu nous raconter comment tu as imaginé ce visuel ?

Ça m’a fait très plaisir que Mathieu Diez [ndlr : directeur de Lyon BD] me demande de réaliser la nouvelle affiche du festival. N’étant pas un habitué de ce type de projet, j’ai fait comme pour une couverture de BD c’est-à-dire que j’ai imaginé plein de propositions en me disant que parmi toutes il y en aurait une qui ressortirait. Je suis donc parti de ce qui fait Lyon BD Festival : le public, des personnages de bande dessinée et puis des éléments en lien avec la BD comme une bulle ou de l’encre de Chine, et aussi des bâtiments caractéristiques du festival comme l’Hôtel de Ville ou le théâtre des Célestins. Je voulais réaliser quelque chose d’originalgraphiquement. Pour les couleurs, dans la même idée, j’avais envie de quelque chose de visible et joyeux, qui accroche l’œil.

Quel est ton rapport à Lyon BD Festival ?

Lyon BD Festival c’est l’un des tout premiers festivals où j’ai été invité. Et même plus que ça, c’est le premier festival où j’ai reçu un prix pour Ce n’est pas toi que j’attendais (éd. Delcourt) en 2015. J’aime beaucoup aller dans ce festival parce qu’il réunit plusieurs choses qui me plaisent. Déjà je connais bien Lyon parce que j’y ai étudié à l’INSA. Mais c’est aussi un festival qui a, à la fois, une grande ampleur, avec beaucoup d’événements et d’auteurs présents, et en même temps un côté très agréable, une ambiance un peufamiliale, car il a toujours à cœur de bien recevoir les auteurs et de les inviter à créer et partager des projets ensemble.

Peux-tu nous dire quelle est ton actu BD en ce moment ?

Ma prochaine BD sortira le 6 juin, juste avant le festival. C’est une fiction qui s’intitule Suzette ou le grand amour (éd. Delcourt). Mais je travaille déjà sur mon prochain projet, un ensemble de récits de voyage, dont un reportage réalisé au Liban à l’automne 2019. Quelques planches seront d’ailleurs visibles dans l’une des expositions phares du festival : Éruptions, regards dessinés sur les mouvements prodémocraties à Hong-Kong, au Liban, au Chili et en Algérie.

Les invités de ce festival

Avec une cinquantaine d’invités en 2021, Lyon BD Festival s’attache encore et toujours à répéter l’hétérogénéité des profils, des styles et des genres de la bande dessinée contemporaine, ici comme ailleurs.

Qu’ils soient :

auteurs confirmés comme Pénélope Bagieu, Riad Sattouf et Zep ou de jeunes talents comme Noémie Honein et Chloé Wary ;

venus du Cameroun, de République Centrafricaine, d’Algérie ou du Liban comme Elyon’s, Didier Kassaï, Nawel Louerrad ou Kamal Hakim ;

coloristes, scénaristes ou auteurs complets comme Brigitte Findakly, Wilfrid Lupano ou Mathieu Sapin ;

adeptes de la ligne claire ou des traits arrondis comme Christian Durieux, Frank Pé ou Florence Cestac ;

créateurs d’illustrations graphiques pop ou d’images à l’aquarelle comme Raphaelle Macaron, Judith Vanistaendel ou Charles Berberian ;

auteurs d’aventures parfois rocambolesques ou d’histoires plus réalistes et personnelles comme Nicolas Petrimaux, Gilles Rochier, Benjamin Flao ou Lisa Mandel ;

ou encore disciples des romans graphiques comme Fabien Toulmé et Alfred ou de séries jeunesses incontournables comme Diane Le Feyer et Aurélie Neyret.

Les lieux

Entre Rhône et Saône, l’Hôtel de Ville de Lyon, cœur historique de Lyon BD festival, garde son rôle d’avant-poste. Il accueillera expositions, rencontres, ateliers et animations. Comme à son habitude, le festival investira également différents lieux culturels de la ville, du théâtre Comédie-Odéon au théâtre des Célestins, en passant par le musée des Confluences et jusque dans la grande salle de l’Opéra de Lyon pour des spectacles inédits et des rencontres « grand format ».

La Journée professionnelle se déroulera, quant à elle, le vendredi 11 juin 2021 et prendra pour la première fois ses quartiers dans l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Parallèlement, afin de garantir au mieux la sécurité de tous, le public pourra découvrir cette année un « Parcours librairies ». Désormais déclarées commerces essentiels, une quinzaine de librairies lyonnaises accueilleront les auteurs et autrices en lieu et place des stands du Palais de la bourse, dans lequel le festival ne pourra s’installer pour cette édition.

Une démarche « hors les murs » qui se prolongera dans toute la métropole avec un « Parcours bibliothèques et médiathèques » qui proposera des rencontres et des expositions, en partenariat avec la Métropole de Lyon.

Programmation : morceaux choisis

Nouveauté cette année, Lyon BD s’associe à la Biennale de la danse pour faire vivre le défilé au travers du neuvième art en invitant deux artistes à croquer l’événement en direct les 29 et 30 mai 2021. Une performance dessinée qui se prolongera avec une exposition aux Usines Fagor-Brant (Lyon, 7) du 8 au 16 juin 2021.

Une exploration de l’œuvre de Mathieu Sapin à voir en famille. Exposition ludique et complète, Sur la piste de Mathieu Sapin est conçue comme un jeu de piste à travers les albums de Mathieu Sapin. De Supermurgeman à Ministère secret, en passant par Sardine de l’espace ou Akissi, le public est invité à suivre le double dessiné de l’auteur et se laisser guider de personnage en personnage, pour (re)découvrir son univers prolifique.

Regards dessinés sur les mouvements pro-démocraties à Hong-Kong, au Liban, au Chili et en Algérie. Alors que 2021 marque les 10 ans des Printemps arabes, ces dernières années ont vu des mouvements protestataires et rebelles s'embraser un peu partout dans le monde. Hirak algérien, mouvement des parapluies à Hong Kong, soulèvement populaire au Liban ou révolte chilienne, Lyon BD rend hommage aux artistes militants qui participent à ces contestations avec Éruptions, une exposition de regards dessinés sur les mouvements prodémocraties dans ces quatre pays. Une rétrospective inédite et indispensable qui présente le travail d'une vingtaine d'artistes et rappelle, s'il en est encore besoin, que la démocratie et la liberté d'expression restent toujours à défendre.

Dessins et musique. Les concerts illustrés sont réputés comme des événements-signatures de Lyon BD Festival. En 2021, ils couvriront une large gamme musicale, de la folk éthérée de Cocoon accompagné de Christian Durieux à Climats, nouveau spectacle du groupe Acid Arab avec Raphaelle Macaron, créé à la suite du concert réalisé en septembre à l'occasion de la Saison d'automne Lyon BD 2020.

Panorama de la scène BD africaine contemporaine. Riche et protéiforme, le neuvième art africain reste pourtant mal connu en France. Dans le cadre de la Saison Africa 2020, Lyon BD Festival souhaite montrer à travers une exposition originale et de nombreux invités ce qui fait les scènes BD d'Afrique aujourd'hui : des genres aux styles, de la diversité des formats à l'édition, et bien sûr ceux qui la font.

Jeunesse. Et la seizième édition du festival sera également l'occasion de réunir une ribambelle de héros et héroïnes de la BD jeunesse pour tous les âges et tous les goûts. De Titeuf (Zep, éd. Glénat) à Mortelle Adèle (Diane Le Feyer, éd. Globulle/Tourbillon), des Sacrées sorcières (Pénélope Bagieu, éd. Gallimard) au Petit Vampire (Joann Sfar, éd. Rue de Sèvres), de Petit Poilu (Pierre Bailly et Céline Fraipont, éd. Dupuis) à Lulu et Nelson (Aurélie Neyret, éd. Soleil), ils s'afficheront sur les murs de galeries et donneront de la voix sur les plateaux des théâtres lyonnais.

Quelques événements à retenir :

Exposition Diane Le Feyer au centre culturel d’Ecully

Rencontre « grand format » avec Zep à l’occasion de la sortie du nouveau tome de Titeuf

Projection du film Petit Vampire en présence de Joann Sfar

La Journée professionelle

Depuis 2008, Lyon BD Festival propose chaque année une journée professionnelle. Cet événement permet à plusieurs centaines de professionnels français et étrangers de se rencontrer, d’échanger et de débattre. En 2021 et à l’occasion de l’année de la bande dessinée, l’accès à cette journée sera exceptionnellement gratuit et restera réservé aux professionnels du livre, de la culture et de l’enseignement. Elle se déroulera le vendredi 11 juin 2021 à l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Au programme :

Des conférences plénières. Plusieurs rencontres seront proposées cette année, alternant conférences thématiques pour parler de la bande dessinée citoyenne du monde ou encore de la nouvelle scène de la bande dessinée africaine avec l'auteur égyptien Shennawy, et master class animées par des grands noms du neuvième art comme le scénariste Wilfrid Lupano. Des ateliers tables rondes, en comité plus restreint, réuniront des professionnels autour de problématiques et domaines précis.

Un job-meeting organisé pour les étudiants ou jeunes auteurs de BD désireux de s'entretenir avec des éditeurs et des structures interprofessionnelles afin de leur donner un réel temps d'échange.

organisé pour les étudiants ou jeunes auteurs de BD désireux de s’entretenir avec des éditeurs et des structures interprofessionnelles afin de leur donner un réel temps d’échange. Et, nouveauté cette année, un marché des droits qui accueillera les rendez-vous B2B d’une dizaine d’éditeurs européens de BD.

Les inscriptions concernant la Journée professionelle sont ouvertes jusqu'au 9 juin 2021 sur le site Lyon BD Festival.

Crédit illustration : © Fabien Toulmé